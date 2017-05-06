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Протестующие повалили памятник Чавесу в Венесуэле

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359458_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424563-ru.html

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6 мая 2017, 13:46       Комментарии

В Венесуэле протестующие повалили и подожгли памятник бывшему президенту страны Уго Чавесу, пишет El Nacional.
Инцидент произошел в пятницу, 5 мая, в штате Сулия, в городе Вилья-дель-Росарио.
На видео показано, как двое манифестантов волокут статую, поднимают и бросают ее оземь, пытаясь разбить.
В Венесуэле обострился политический кризис. В последнее время постоянно проходят акции протеста. Во время столкновений местных жителей с полицией погибли более 30 человек. Протестующие выражают недовольство экономической ситуацией и требуют назначения досрочных выборов.

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