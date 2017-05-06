В Бишкеке состоялся митинг, посвященный Дню Победы

6 мая 2017, 13:22 Комментарии

Бишкек, 6 мая /Кабар/. В Бишкеке в рамках проводимых городскими и республиканскими организациями Кыргызстана мероприятий в преддверии 72 годовщины Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г., на площади Победы состоялся митинг, посвященный этой знаменательной дате, проводимый Республиканским Советом ветеранов войны, Вооруженных Сил и тружеников тыла. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба Вооруженных сил КР.

В митинге приняли участие ветераны войны, Вооруженных Сил, труженики тыла, участники региональных военных конфликтов, студенты, школьники, горожане и гости столицы.

После возложения цветов к вечному огню участниками митинга, перед собравшимися выступил Председатель Республиканского Совета ветеранов войны, Вооруженных Сил и тружеников тыла, первый Министр обороны независимого Кыргызстана генерал-полковник Субанов Мырзакан Усурканович.

В своей речи, отмечая бессмертный подвиг ветеранов, он напомнил всем о необходимости усиления военно-патриотического воспитания кыргызской молодежи на славных боевых и трудовых традициях дедов и отцов.

М.Субанов призвал кыргызскую молодежь быть достойными славы наших ветеранов, достойно продолжать их наследие в деле беззаветного служения нашей общей Родине – Кыргызстану.

Завершился митинг – реквием маленьким праздничным концертов звезд кыргызской эстрады.