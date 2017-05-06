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Сотрудники управления соцразвития ежедневно проводят подворовой обход семей в с.Аюу

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/sotrudnik...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424561-ru.html

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6 мая 2017, 13:32       Комментарии

Бишкек, 6 мая /Кабар/. Сотрудники управления социального развития Узгенского района ежедневно проводят подворовой обход семей в селе Аюу сельского округа Зергер, где 29 апреля 2017 года сошел оползень, в результате которого погибли 24 человека. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда и соцразвития.
Замминистра труда и социального развития КР Жылдыз Полотова посетила место трагедии. Изучив ситуацию на месте, замминистра дала поручение территориальному подразделению провести тщательный анализ погибших и пострадавших семей, а также провести обход близлежащих домов на месте трагедии с целью проведения оценки потребностей населения для оказания психологической помощи и предоставления социальных выплат в установленном порядке.
Кроме того, Жылдыз Полотова поручила разработать планы индивидуальной работы с семьей, индивидуальные планы по защите ребенка и ускорить их внесение на рассмотрение Комиссии по делам детей при райгосадминистрации с целью оказания помощи и дальнейшего комплексного сопровождения родственников погибших, пострадавших семей и детей.
Среди погибших была также женщина с малолетним ребёнком из другого села, которые на момент трагедии находились в гостях у родителей. Ее супруг остался с тремя несовершеннолетними детьми. В настоящее время на данную семью тоже разработаны план индивидуальной работы с семьей и индивидуальные планы по защите ребенка, которые будут внесены на рассмотрение Комиссии по делам детей.
В сотрудничестве с Министерством труда и социального развития КР психологами Кризисного центра "Ак Журок" с выездом на место оказывается психологическая помощь членам погибших и пострадавших семей.
Вышеуказанная аналогичная работа проводится и управлением социального развития Чон-Алайского района, где 3 мая 2017 года на кыргызско-таджикской границе произошло сильное землетрясение, в результате которого, по предварительным данным 66 жилых домов пришли в аварийное состояние.
В целях проведения анализа нужд и потребностей пострадавших граждан в местах чрезвычайных происшествий, оказания им помощи, Министерством утверждена Матрица срочного реагирования, которая предусматривает меры по социальной защите населения, защите детей, организации общественно-оплачиваемых работ и других активных мер политики занятости.

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