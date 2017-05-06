6 мая 2017, 13:39 Комментарии

Бишкек, 6 мая /Кабар/. В Ошской области произошло землетрясение, сообщает пресс-служба МЧС КР.

По ее данным, сегодня в 09:35 по местному времени сейсмостанции Института сейсмологии НАН КР зарегистрировали землетрясение с силой в эпицентре 3 -3,5 баллов по 12 балльной шкале MSK-64.

По предварительным данным Института сейсмологии НАН КР очаг землетрясения располагается на территории Кыргызстана, в 23 км к юго-западу от с.Кара - Тейит, в 27 км к юго-западу от с.Карамык.

В населённых пунктах КР интенсивность землетрясения составила: в селах Кара-Тейит - 3 балла, Карамык - 2-3 балла.