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В Ошской области произошло землетрясение

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-oshskoi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424560-ru.html

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6 мая 2017, 13:39       Комментарии

Бишкек, 6 мая /Кабар/. В Ошской области произошло землетрясение, сообщает пресс-служба МЧС КР.
По ее данным, сегодня в 09:35 по местному времени сейсмостанции Института сейсмологии НАН КР зарегистрировали землетрясение с силой в эпицентре 3 -3,5 баллов по 12 балльной шкале MSK-64.
По предварительным данным Института сейсмологии НАН КР очаг землетрясения располагается на территории Кыргызстана, в 23 км к юго-западу от с.Кара - Тейит, в 27 км к юго-западу от с.Карамык.
В населённых пунктах КР интенсивность землетрясения составила: в селах Кара-Тейит - 3 балла, Карамык - 2-3 балла.

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