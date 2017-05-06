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Протестующие повалили памятник Чавесу в ВенесуэлеПротестующие повалили памятник Чавесу в Венесуэле

В.Путин поздравил А.Атамбаева и кыргызстанцев с 72-ой годовщиной Победы в ВОВ

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v.putin-p...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424559-ru.html

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6 мая 2017, 13:48       Комментарии

Бишкек, 6 мая /Кабар/. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил главу Кыргызстана Алмазбека Атамбаева и народ страны по случаю 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.
"Мы навсегда сохраним благодарную память о тех, кто своей доблестью на полях сражений и самоотверженным трудом в тылу отстоял свободу и независимость Родины.
Убежден, что завещанные нашими отцами и дедами славные традиции братской дружбы и взаимной помощи будут и впредь служить укреплению российско-кыргызского союзничества и стратегического партнерства", - отмечено в послании Владимира Путина.
Президент России выразил проживающим в Кыргызстане ветеранам слова глубокой признательности и пожелал доброго здоровья, долголетия и благополучия.

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