В.Путин поздравил А.Атамбаева и кыргызстанцев с 72-ой годовщиной Победы в ВОВ

6 мая 2017, 13:48 Комментарии

Бишкек, 6 мая /Кабар/. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил главу Кыргызстана Алмазбека Атамбаева и народ страны по случаю 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.

"Мы навсегда сохраним благодарную память о тех, кто своей доблестью на полях сражений и самоотверженным трудом в тылу отстоял свободу и независимость Родины.

Убежден, что завещанные нашими отцами и дедами славные традиции братской дружбы и взаимной помощи будут и впредь служить укреплению российско-кыргызского союзничества и стратегического партнерства", - отмечено в послании Владимира Путина.

Президент России выразил проживающим в Кыргызстане ветеранам слова глубокой признательности и пожелал доброго здоровья, долголетия и благополучия.