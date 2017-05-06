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Президент России В.Путин поздравил А.Атамбаева и кыргызстанцев с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424558-ru.html

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6 мая 2017, 13:27       Комментарии

Президент России Владимир Путин поздравил президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева и кыргызстанцев по случаю 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.
"Мы навсегда сохраним благодарную память о тех, кто своей доблестью на полях сражений и самоотверженным трудом в тылу отстоял свободу и независимость Родины.
Убежден, что завещанные нашими отцами и дедами славные традиции братской дружбы и взаимной помощи будут и впредь служить укреплению российско-кыргызского союзничества и стратегического партнерства", - отмечено в послании В.Путина.
Президент России выразил слова глубокой признательности ветеранам, проживающим в Кыргызстане, и пожелал доброго здоровья, долголетия и благополучия.

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