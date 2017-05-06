В Минтрансе пообещали закончить дорожно-ремонтные работы в Чолпон-Ате до 15 июня

6 мая 2017, 13:29 Комментарии

В Министерстве транспорта и коммуникаций планируют завершить до 15 июня дорожно-ремонтные работы на участке от села Тамчы до Чолпон-Аты. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник регионального отдела №4 Департамента дорожного хозяйства при Министерстве транспорта и дорог Кудайкул Кучуков.

Он отметил, что на сегодня ведутся дорожно-ремонтные работы по строительству дороги от 43 км до 78 км.

"Ведется укладка асфальта, установка искусственных сооружений и ведутся подготовительные работы. Мы поставили задачу закончить работы от села Тамчы до города Чолпон-Аты до открытия туристического сезона – до 15 июня. Планируется до открытия турсезона установить разметки и дорожные знаки", – сказал он.