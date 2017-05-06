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В Минтрансе пообещали закончить дорожно-ремонтные работы в Чолпон-Ате до 15 июня

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-mint...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424556-ru.html

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6 мая 2017, 13:29       Комментарии

В Министерстве транспорта и коммуникаций планируют завершить до 15 июня дорожно-ремонтные работы на участке от села Тамчы до Чолпон-Аты. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник регионального отдела №4 Департамента дорожного хозяйства при Министерстве транспорта и дорог Кудайкул Кучуков.
Он отметил, что на сегодня ведутся дорожно-ремонтные работы по строительству дороги от 43 км до 78 км.
"Ведется укладка асфальта, установка искусственных сооружений и ведутся подготовительные работы. Мы поставили задачу закончить работы от села Тамчы до города Чолпон-Аты до открытия туристического сезона – до 15 июня. Планируется до открытия турсезона установить разметки и дорожные знаки", – сказал он.

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