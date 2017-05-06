5 звездный отель на колесах. Япония запустила самый роскошный в мире поезд

6 мая 2017, 13:01 Комментарии

По Японии начал курсировать самый роскошный в мире поезд для туристов со стоимостью билетов от трех до десяти тысяч долларов. Выпущенный компанией East Japan Railway состав класса люкс из 10 вагонов рассчитан всего на 34 пассажира. Высокие цены не отпугнули желающих насладиться роскошью: распределенные с помощью лотереи места были выкуплены вплоть до весны 2018 года.

Поезд, названный Suite Shiki-Shima ("Остров четырех времен года"), будет курсировать между Токио и островом Хоккайдо. За четыре дня пути пассажиры смогут полюбоваться красотами Японии через огромные панорамные окна и стеклянный потолок в первом и последнем вагонах. ВИП-поезд, выполненный в футуристическом стиле, делает остановки в исторических и курортных зонах страны.