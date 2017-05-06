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Дорожные службы: К 15 июня дорога Тамчы - Чолпон-Ата будет завершена

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359456_do...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424554-ru.html

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6 мая 2017, 13:19       Комментарии

Строительство автодороги Тамчы-Чолпон-Ата будет полностью завершено к 15 июня 2017 года. Об этом сегодня, 6 мая, на пресс-конференции, проходящая на ипподроме на берегу озера Иссык-Куль, заявил начальник регионального отдела №4 департамента дорожного хозяйства при МТД КР Кудайкул Кучуков.
Отметим, дорожное полотно реконструируется уже на протяжении двух лет. В прошлом году из-за сбоев строительных работ был нанесен урон туристическому сезону. Однако, в этот раз дорожники обещают успеть закончить реконструкцию почти за два месяца.
"Министерство поставило задачу до начала туристического сезона закончить все работы. Мы завершим все в срок. Все мосты и все четыре полосы дорожного движения. Также будут установлены все дорожные знаки ", - сообщил Кучуков.

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