Ч.Султанбекова: "Одна из наших основных задач – превратить страну в один из региональных центров туризма в ЦА"

6 мая 2017, 12:42 Комментарии

Бишкек, 6 мая /Кабар/. Одна из наших основных задач – превратить страну в один из региональных центров туризма в Центральной Азии. Об этом вице-премьер-министр КР Чолпон Султанбекова сказала сегодня, 6 мая, на открытии Международной туристической выставке-ярмарке "Issyk-Kul International Tourism Fair-Exhibition-2017", сообщает пресс-служба правительства КР.

"Согласно Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызстана перед правительством стоит одна из основных задач – превратить нашу страну в один из региональных центров туризма в Центральной Азии", - сказала вице-премьер-министр.

Вице-премьер-министр сообщила, что для достижения данной цели предпринят ряд мер по привлечению иностранных инвестиций в сферу туризма, проводится маркетинговые мероприятия в виде фестивалей и ярмарок, проводится работа по обеспечения безопасности каждого прибывающего туриста в республику.

"Только за 2016 год инвестиции в основной капитал в сфере туризма составил более 15 млрд. сомов. Оборот розничной торговли в сфере туризма составил более 19 млрд. сомов. Доходы от приема туристов составили более 400 млн. долларов США. Ежегодно приток туристов увеличивается так, в 2016 году Кыргызскую Республику посетили около 4 млн. туристов", - констатировала она.

Чолпон Султанбекова отметила, Международная туристическая выставка-ярмарка "Issyk-Kul ITF 2017" - это уникальная специализированная площадка, которая объединяет всех участников туристического сектора Кыргызстана.

"Ключевой целью данной выставки-ярмарки является привлечение значительного количества зарубежных туристов для отдыха и оздоровления в Кыргызстане посредством установления прямых деловых связей между отечественными курортно-оздоровительными учреждениями и участниками туристического сектора различных стран. Данное мероприятие призвано содействовать развитию туристической отрасли, установлению деловых связей между туристическим бизнесом различных стран, привлечению значительного количества зарубежных туристов для отдыха и оздоровления, а также содействие развитию двусторонних отношений", - резюмировала вице-премьерекова.

Для участия в туристической выставке-ярмарке приглашены представители более 200 отечественных курортов, пансионатов, отелей и туроператоров, включая компании из смежных отраслей.