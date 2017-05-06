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Ч.Султанбекова: "Одна из наших основных задач – превратить страну в один из региональных центров туризма в ЦА"

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/12313/

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424553-ru.html

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6 мая 2017, 12:42       Комментарии

Бишкек, 6 мая /Кабар/. Одна из наших основных задач – превратить страну в один из региональных центров туризма в Центральной Азии. Об этом вице-премьер-министр КР Чолпон Султанбекова сказала сегодня, 6 мая, на открытии Международной туристической выставке-ярмарке "Issyk-Kul International Tourism Fair-Exhibition-2017", сообщает пресс-служба правительства КР.
"Согласно Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызстана перед правительством стоит одна из основных задач – превратить нашу страну в один из региональных центров туризма в Центральной Азии", - сказала вице-премьер-министр.
Вице-премьер-министр сообщила, что для достижения данной цели предпринят ряд мер по привлечению иностранных инвестиций в сферу туризма, проводится маркетинговые мероприятия в виде фестивалей и ярмарок, проводится работа по обеспечения безопасности каждого прибывающего туриста в республику.
"Только за 2016 год инвестиции в основной капитал в сфере туризма составил более 15 млрд. сомов. Оборот розничной торговли в сфере туризма составил более 19 млрд. сомов. Доходы от приема туристов составили более 400 млн. долларов США. Ежегодно приток туристов увеличивается так, в 2016 году Кыргызскую Республику посетили около 4 млн. туристов", - констатировала она.
Чолпон Султанбекова отметила, Международная туристическая выставка-ярмарка "Issyk-Kul ITF 2017" - это уникальная специализированная площадка, которая объединяет всех участников туристического сектора Кыргызстана.
"Ключевой целью данной выставки-ярмарки является привлечение значительного количества зарубежных туристов для отдыха и оздоровления в Кыргызстане посредством установления прямых деловых связей между отечественными курортно-оздоровительными учреждениями и участниками туристического сектора различных стран. Данное мероприятие призвано содействовать развитию туристической отрасли, установлению деловых связей между туристическим бизнесом различных стран, привлечению значительного количества зарубежных туристов для отдыха и оздоровления, а также содействие развитию двусторонних отношений", - резюмировала вице-премьерекова.
Для участия в туристической выставке-ярмарке приглашены представители более 200 отечественных курортов, пансионатов, отелей и туроператоров, включая компании из смежных отраслей.

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