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Президент подписал Закон "О государственном ипотечном жилищном кредитовании"

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/45/

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424552-ru.html

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6 мая 2017, 13:06       Комментарии

Бишкек, 6 мая /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал Закон КР "О государственном ипотечном жилищном кредитовании".
Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.
Закон принят Жогорку Кенешем 30 марта 2017 года.
Цель принятого Закона - определение правовой основы для реализации государственной политики в сфере обеспечения доступным жильем граждан КР, создание условий для осуществления гражданами права на жилище и развитие жилищного строительства в КР.
Закон регулирует правоотношения, возникающие в сфере государственного ипотечного жилищного кредитования.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

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