В Бишкеке прошел митинг-реквием в честь Дня Победы

6 мая 2017, 12:48 Комментарии

В Бишкеке на площади Победы прошел митинг-реквием в преддверии 9 мая. Как сообщает пресс-служба Генштаба Вооруженных сил КР, в митинге приняли участие ветераны войны, Вооруженных сил, труженики тыла, участники региональных военных конфликтов, студенты и школьники.

Участники митинга возложили цветы к Вечному огню. После перед собравшимися выступил председатель Республиканского Совета ветеранов войны, Вооруженных сил и тружеников тыла Мырзакан Субанов, который напомнил собравшимся о подвиге ветеранов и о необходимости усиления военно-патриотического воспитания кыргызской молодежи на боевых и трудовых традициях дедов и отцов.

Завершился митинг-реквием праздничным концертом с участием звезд кыргызской эстрады.