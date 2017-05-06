Доллар США: 67.6332 (-0.0518) 
Евро: 73.8487 (-0.0092) 
Золото: 39.85 $/гр (+0.12) 
Серебро: 0.52 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Президент подписал Закон "О государственном ипотечном жилищном кредитовании"Президент подписал Закон "О государственном ипотечном жилищном кредитовании"Пять пансионатов намерены закрыть в Иссык-Кульской областиПять пансионатов намерены закрыть в Иссык-Кульской области

В Бишкеке прошел митинг-реквием в честь Дня Победы

 

Фотографии: akipress.kg

            

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424551-ru.html

Похожие новости

В.Путин поздравил А.Атамбаева и кыргызстанцев с 72-ой годовщиной Победы в ВОВ

Президент России В.Путин поздравил А.Атамбаева и кыргызстанцев с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне

В Бишкеке состоялся митинг, посвященный Дню Победы

Девушка из Шри-Ланки рассказала, как в Бишкеке относятся к иностранцам

Премьер: ямочный ремонт дороги Бишкек— Кара-Балта нужно завершить к 20 мая

6 мая 2017, 12:48       Комментарии

В Бишкеке на площади Победы прошел митинг-реквием в преддверии 9 мая. Как сообщает пресс-служба Генштаба Вооруженных сил КР, в митинге приняли участие ветераны войны, Вооруженных сил, труженики тыла, участники региональных военных конфликтов, студенты и школьники.
Участники митинга возложили цветы к Вечному огню. После перед собравшимися выступил председатель Республиканского Совета ветеранов войны, Вооруженных сил и тружеников тыла Мырзакан Субанов, который напомнил собравшимся о подвиге ветеранов и о необходимости усиления военно-патриотического воспитания кыргызской молодежи на боевых и трудовых традициях дедов и отцов.
Завершился митинг-реквием праздничным концертом с участием звезд кыргызской эстрады.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум