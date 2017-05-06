Девушка из Шри-Ланки рассказала, как в Бишкеке относятся к иностранцам

6 мая 2017, 13:16 Комментарии

Обычно иностранцы, рассказывая о Кыргызстане, осыпают его всяческими похвалами. Причем иногда кажется, что они чуть-чуть перегибают палку и переходят на откровенную лесть.

Однако Михири Мадхушанки, которая приехала в Бишкек изучать медицину, слишком юная и искренняя для того, чтобы лукавить. Эта восемнадцатилетняя девушка предпочитает говорить все, как есть.

- Как вы оказались в Кыргызстане?

- Я окончила турецкую школу в городе Коломбо - столице Шри-Ланки. Там и узнала, что в международном университете "Алатоо" в Бишкеке открывается медицинский факультет.

Кстати, я долго колебалась, выбирая, куда поехать учиться: в Кыргызстан или Доминиканскую Республику. На мой выбор повлияли родители: они хотели, чтобы я училась в стране, где большая часть населения - мусульмане. Тем более мама знала, что Кыргызстан - государство с большой историей. Кроме того, я приехала сюда не одна, со мной еще трое друзей.

- И какими же были первые впечатления?

- Кыргызстан мне понравился сразу, как только мы приземлились. В бишкекском аэропорту со мной разговаривали очень вежливо, по-доброму.

Я просто в восторге от того, как у вас зелено! В Шри-Ланке очень много высоток, практически нет свободного пространства, а у вас тут и скверы, и парки!

- Было страшно, что вы не знаете ни кыргызского, ни русского языков?

- Чуть-чуть. Но я немного знаю турецкий, а он похож на кыргызский. Благодаря соседкам по комнате я его понемногу осваиваю. Конечно, пока не знаю язык в совершенстве, но в магазин сходить знаний хватает.

Русский язык дается мне куда тяжелее. Он сложнее кыргызского. К счастью, в университете многие могут изъясняться на английском.

- Кыргызстанцы, как правило, относятся с интересом к иностранцам. Вы это на себе замечали?

- Да! В первый же день, как приехала, села в троллейбус, и многие пассажиры развернулись, чтобы посмотреть на меня. Это нормально, ведь в Бишкеке не так много иностранцев.

У вас очень дружелюбный народ, но иногда со мной происходят такие случаи, из-за которых в голове проносится только одна мысль: "О Боже!". Например, как-то раз мы ехали в автобусе с другими иностранными студентами. Там были ребята из Шри-Ланки, Турции, Сомали, Казахстана. Парни из Сомали говорили между собой на английском. Напротив них сидели двое бишкекских мужчин, которые сказали: "Эй, заткнитесь!". За них вступились ребята из Турции, которые на русском языке попросили их быть повежливее. Те промолчали.

Как-то - и снова в автобусе! - мы с подругой никого не трогали и просто говорили о своих делах. Пожилая дама, сидевшая напротив нас, громко крикнула: "Заткнитесь! У меня от вас болит голова!". Ну хорошо, мы замолчали.

Я понимаю, что это отдельные случаи и не все кыргызстанцы такие. Напротив, вы очень добрые и хорошие люди, всегда приходите на помощь.

- В чем главное различие между жизнью в Кыргызстане и Шри-Ланке?

- Еда! Блюда действительно очень отличаются. У нас все острое, очень много овощей. В каждом блюде их минимум 3-4 вида. В Кыргызстане же из овощей потребляют только картофель, морковь и капусту.

Вообще до приезда сюда я была вегетарианкой, а у вас очень сложно найти блюда без мяса. Но в целом вы готовите очень вкусно! Я быстро привыкла к вашей кухне.

- Что вам нравится в нашей стране больше всего?

- Природа! Здесь можно бродить по горам сколько угодно, не нарываясь на частные владения. Я просто обожаю смотреть на деревья, на птиц.

- Есть ли разница в том, как за девушками ухаживают кыргызстанские и шриланкийские парни?

- Если честно, не знаю, как ответить на этот вопрос. Дело в том, что у меня очень строгие родители и до отъезда из дома я практически не оставалась одна. Даже в магазин ходила с мамой или братом.

Мне кажется, что в Кыргызстане молодые люди дружелюбнее. Они часто проявляют заботу по отношению к девушкам. Это очень приятно.

- А где жить дороже?

- Еда дороже в Шри-Ланке. Тут, в Бишкеке, мне удается тратить не больше двухсот сомов в день. Понравилось покупать еду на Ошском рынке. Там я по низкой цене купила тыквенные семечки, фисташки и сухофрукты.

А вот одежду лучше покупать у нас. Во всех бишкекских магазинах какие-то одинаковые вещи. В Коломбо же много магазинов, где есть одежда на любой вкус.

Зато тут обувь в среднем в два раза дешевле. Если здесь можно купить хорошие ботинки за 5 тысяч сомов, то там они будут стоить 10 тысяч!

- Какой момент вашей жизни в Бишкеке стал самым любимым?

- Я участвовала в студенческом конкурсе талантов и заняла первое место, исполнив песню! Это был восторг!

- Как вам наш климат?

- Для меня слишком холодно! Я и в теплом Коломбо часто болела, а тут в первый год вообще тяжело пришлось. У вас погода меняется каждый день! Ужас! К счастью, сейчас я уже привыкла.

- Чем будете заниматься после окончания учебы?

- Еще не знаю, ведь диплом я получу только через шесть лет! Но думаю, что буду обязательно работать в государственной больнице. Туда ведь в основном обращаются бедные люди, а у меня цель помогать тем, кто в этом нуждается.