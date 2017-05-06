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Житель Канта задушил женщину с которой пил, а труп закапал на своем участкеЖитель Канта задушил женщину с которой пил, а труп закапал на своем участкеС.Жээнбеков ознакомился с ходом ремонтных работ на автодороге Бишкек-Кара-БалтаС.Жээнбеков ознакомился с ходом ремонтных работ на автодороге Бишкек-Кара-Балта

Премьер-министр ознакомился с ходом ремонтных работ на дороге Бишкек – Кара-Балта

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/premer...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424548-ru.html

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6 мая 2017, 12:13       Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 6 мая, ознакомился с ходом ремонтных работ на автодороге Бишкек – Кара-Балта, сообщает пресс-служба правительства.
Он подчеркнул, что проводимые компанией-победителем тендера по реконструкции дороги Бишкек – Кара-Балта работы по ямочному ремонту должны быть закончены в срок до 20 мая 2017 года.
"Через 10 дней я лично проверю ход проводимых работ и готовность компании-подрядчика к началу самих работ по реконструкции автодороги Бишкек – Кара-Балта. Учитывая значимость указанной автомобильной магистрали для всей республики, работы по реконструкции должны вестись круглосуточно, 24 часа в сутки. При этом проводимые работы и их качество должны соответствовать самым высоким стандартам", – сказал Сооронбай Жээнбеков.
Затем премьер ознакомился с работой пункта весогабаритного контроля в селе Маловодное Чуйской области.
"По работе пунктов весогабаритного контроля в правительство поступает большое количество нареканий, как со стороны депутатов парламента, так и самих водителей. Отдельных сотрудников пунктов весогабаритного контроля, причем небезосновательно, обвиняют в коррупции. Они за деньги пропускают перегруженные фуры, что в конечном итоге ведет к постепенному разрушению дорожного полотна. Надо принимать действенные меры по искоренению фактов коррупции среди сотрудников пунктов весогабаритного контроля. Одним из действенных механизмов борьбы с поборами является внедрение в практику мобильных точек весогабаритного контроля и внедрение системы он-лайн контроля над грузопотоком, проходящим через пункты весогабаритного контроля. Эти механизмы следует запустить как можно быстрее", – сказал, обращаясь к министру транспорта и дорог Жамшитбеку Калилову, премьер-министр.
Директор Департамента весогабаритного контроля при Министерстве транспорта и дорог Эмильбек Таштаналиев сообщил, что в рамках борьбы с коррупцией уволено 260 сотрудников пунктов весогабаритного контроля, уличенных в незаконных поборах и коррупции.
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