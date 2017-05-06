Премьер-министр ознакомился с ходом ремонтных работ на дороге Бишкек – Кара-Балта

6 мая 2017, 12:13 Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 6 мая, ознакомился с ходом ремонтных работ на автодороге Бишкек – Кара-Балта, сообщает пресс-служба правительства.

Он подчеркнул, что проводимые компанией-победителем тендера по реконструкции дороги Бишкек – Кара-Балта работы по ямочному ремонту должны быть закончены в срок до 20 мая 2017 года.

"Через 10 дней я лично проверю ход проводимых работ и готовность компании-подрядчика к началу самих работ по реконструкции автодороги Бишкек – Кара-Балта. Учитывая значимость указанной автомобильной магистрали для всей республики, работы по реконструкции должны вестись круглосуточно, 24 часа в сутки. При этом проводимые работы и их качество должны соответствовать самым высоким стандартам", – сказал Сооронбай Жээнбеков.

Затем премьер ознакомился с работой пункта весогабаритного контроля в селе Маловодное Чуйской области.

"По работе пунктов весогабаритного контроля в правительство поступает большое количество нареканий, как со стороны депутатов парламента, так и самих водителей. Отдельных сотрудников пунктов весогабаритного контроля, причем небезосновательно, обвиняют в коррупции. Они за деньги пропускают перегруженные фуры, что в конечном итоге ведет к постепенному разрушению дорожного полотна. Надо принимать действенные меры по искоренению фактов коррупции среди сотрудников пунктов весогабаритного контроля. Одним из действенных механизмов борьбы с поборами является внедрение в практику мобильных точек весогабаритного контроля и внедрение системы он-лайн контроля над грузопотоком, проходящим через пункты весогабаритного контроля. Эти механизмы следует запустить как можно быстрее", – сказал, обращаясь к министру транспорта и дорог Жамшитбеку Калилову, премьер-министр.

Директор Департамента весогабаритного контроля при Министерстве транспорта и дорог Эмильбек Таштаналиев сообщил, что в рамках борьбы с коррупцией уволено 260 сотрудников пунктов весогабаритного контроля, уличенных в незаконных поборах и коррупции.

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