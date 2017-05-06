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Департамент туризма восстановит этнографический комплекс "Манас айылы"

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/depart...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424547-ru.html

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Энергетики восстановили свет в населенных пунктах, подвергшихся оползням

6 мая 2017, 12:28       Комментарии

Департамент туризма будет восстанавливать этнографический комплекс "Манас айылы". Об этом на пресс-конференции сообщил директор ведомства Азамат Жаманкулов.
По его словам, департамент планирует в Бишкеке увеличить культурные места для туристов. Кроме того, будут гиды для желающих, которые расскажут про столицу.
"На самом деле Бишкек в плане культурных не входит в один из интересных городов мира в туристическом плане, в плане чистоты и исторических мест. Очень мало профессиональных гидов которые могут рассказать про Бишкек. Мы хотим сейчас наращивать таких гидов для туристов. Кроме того, нам необходимо увеличивать культурные места, которые будут посещать туристы. К примеру, планируется восстановить эктнокомплекс "Манас айылы" в столице", – рассказал он.
Чиновник не сказал, во сколько обойдется реставрация комплекса, так как пока нет инвесторов, которые вложились в ремонт. Однако уже разработан приблизительный макет комплекса.

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