Департамент туризма восстановит этнографический комплекс "Манас айылы"

6 мая 2017, 12:28 Комментарии

Департамент туризма будет восстанавливать этнографический комплекс "Манас айылы". Об этом на пресс-конференции сообщил директор ведомства Азамат Жаманкулов.

По его словам, департамент планирует в Бишкеке увеличить культурные места для туристов. Кроме того, будут гиды для желающих, которые расскажут про столицу.

"На самом деле Бишкек в плане культурных не входит в один из интересных городов мира в туристическом плане, в плане чистоты и исторических мест. Очень мало профессиональных гидов которые могут рассказать про Бишкек. Мы хотим сейчас наращивать таких гидов для туристов. Кроме того, нам необходимо увеличивать культурные места, которые будут посещать туристы. К примеру, планируется восстановить эктнокомплекс "Манас айылы" в столице", – рассказал он.

Чиновник не сказал, во сколько обойдется реставрация комплекса, так как пока нет инвесторов, которые вложились в ремонт. Однако уже разработан приблизительный макет комплекса.