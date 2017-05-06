Доллар США: 67.6332 (-0.0518) 
Евро: 73.8487 (-0.0092) 
Золото: 39.85 $/гр (+0.12) 
Серебро: 0.52 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

5 звездный отель на колесах. Япония запустила самый роскошный в мире поезд5 звездный отель на колесах. Япония запустила самый роскошный в мире поездВ Бишкеке прошел митинг-реквием в честь Дня ПобедыВ Бишкеке прошел митинг-реквием в честь Дня Победы

Президент подписал Закон "О государственном ипотечном жилищном кредитовании"

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/prezid...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424546-ru.html

Похожие новости

Президент России В.Путин поздравил А.Атамбаева и кыргызстанцев с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне

Президент подписал Закон "О государственном ипотечном жилищном кредитовании"

Главы МИД Кыргызстана и Китая подписали Программу сотрудничества на 2018-2019 годы

Trend: Для Германии важно развитие отношений с Туркменистаном - президент

ЕЭК и Международный союз железных дорог подписали меморандум о взаимопонимании

6 мая 2017, 12:58       Комментарии

Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики "О государственном ипотечном жилищном кредитовании", сообщает пресс-служба президента.
Закон принят Жогорку Кенешем 30 марта 2017 года.
"Цель – определение правовой основы для реализации государственной политики в сфере обеспечения доступным жильем граждан Кыргызской Республики, создание условий для осуществления гражданами права на жилище и развитие жилищного строительства в КР. Закон регулирует правоотношения, возникающие в сфере государственного ипотечного жилищного кредитования. Закон вступает в силу со дня официального опубликования", – говорится в сообщении.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум