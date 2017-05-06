Президент подписал Закон "О государственном ипотечном жилищном кредитовании"

6 мая 2017, 12:58 Комментарии

Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики "О государственном ипотечном жилищном кредитовании", сообщает пресс-служба президента.

Закон принят Жогорку Кенешем 30 марта 2017 года.

"Цель – определение правовой основы для реализации государственной политики в сфере обеспечения доступным жильем граждан Кыргызской Республики, создание условий для осуществления гражданами права на жилище и развитие жилищного строительства в КР. Закон регулирует правоотношения, возникающие в сфере государственного ипотечного жилищного кредитования. Закон вступает в силу со дня официального опубликования", – говорится в сообщении.