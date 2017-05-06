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Житель Канта задушил женщину с которой пил, а труп закапал на своем участке

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359453_ji...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424545-ru.html

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Женщина на Lexus сбила мотоциклиста в Бишкеке — видео с места ДТП

6 мая 2017, 12:28       Комментарии

4 мая в ОВД Ысык-Атинского района поступило сообщение от местных жителей, что их сосед живущий в г. Кант закапал у себя во дворе труп женщины. По полученной информации участковый проверил указанный дом.
Поверка выявила, что совершено преступление. Во дворе было обнаружено тело женщины возрастом 30-35 летнего.
По данному сигналу на место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. По подозрению в совершении преступления, сотрудниками уголовного розыска ОВД был задержан хозяин этого дома, гражданин А. А. 1983 года рождения.
"Он сознался в содеянном и рассказал, что осенью прошлого года, в один из вечеров вместе с женой и её подругой, втроем, распивали спиртные напитки у себя дома. Во время застолья произошла ссора с женщиной по имени Зарема, в результате которой подозреваемый задушил ее, после чего с целью сокрытия данного убийства закапал тело женщины у себя в огороде", - говорится в сообщении Чуйского УВД.
По данному факту следственным отделом ОВД Ысык-Атинского района возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" УК КР. В данное время ведется следствие, устанавливается личность убитой девушки.

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