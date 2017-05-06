Боксер Нурлан Кобашев завоевал бронзу чемпионата Азии

6 мая 2017, 12:42 Комментарии

Боксер Кыргызстана Нурлан Кобашев завоевал бронзовую медаль чемпионата Азии, который проходит в Ташкенте (Узбекистан).

Как сообщает Международная ассоциация любительского бокса, в борьбе за выход в финал чемпионата Кобашев, который выступал в весовой категории до 64 кг, провел бой с Чинзорингом Баатарсукх из Монголии. По итогам поединка победу присудили монгольскому боксеру со счетом 5:0.

Таким образом, уступив полуфинальный бой кыргызстанец занял третье место чемпионата, а боксер из Монголии вышел в финал.

Отметим, ранее в четвертьфинальном бою Кобашев со счетом 4:1 одолел Ганга Ванга из Китая, а на стадии 1/8 финала поединок провел с Хикару Окищима из Японии. В этой встрече кыргызстанец добился победы со счетом 4:1.

Отметим, в чемпионате Азии Кыргызстан представляли девять боксеров, из которых пятеро выбыли, уступив стартовые поединки. В частности, завершили свое участие Мирлан Туркбай уулу, Сергей Паренко, Эрмек Сакенов, Сирожиддин Абдуллаев и Ыктыяр Шабданбаев. В следующей стадии проиграли своим соперникам Омурбек Малабеков, Азат Усеналиев и участник Олимпийских игр-2016 Эркин Адылбек уулу.