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Боксер Нурлан Кобашев завоевал бронзу чемпионата Азии

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359452_bo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424544-ru.html

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Кикбоксеры Кыргызстана завоевали восемь золотых медалей чемпионата Азии

6 мая 2017, 12:42       Комментарии

Боксер Кыргызстана Нурлан Кобашев завоевал бронзовую медаль чемпионата Азии, который проходит в Ташкенте (Узбекистан).
Как сообщает Международная ассоциация любительского бокса, в борьбе за выход в финал чемпионата Кобашев, который выступал в весовой категории до 64 кг, провел бой с Чинзорингом Баатарсукх из Монголии. По итогам поединка победу присудили монгольскому боксеру со счетом 5:0.
Таким образом, уступив полуфинальный бой кыргызстанец занял третье место чемпионата, а боксер из Монголии вышел в финал.
Отметим, ранее в четвертьфинальном бою Кобашев со счетом 4:1 одолел Ганга Ванга из Китая, а на стадии 1/8 финала поединок провел с Хикару Окищима из Японии. В этой встрече кыргызстанец добился победы со счетом 4:1.
Отметим, в чемпионате Азии Кыргызстан представляли девять боксеров, из которых пятеро выбыли, уступив стартовые поединки. В частности, завершили свое участие Мирлан Туркбай уулу, Сергей Паренко, Эрмек Сакенов, Сирожиддин Абдуллаев и Ыктыяр Шабданбаев. В следующей стадии проиграли своим соперникам Омурбек Малабеков, Азат Усеналиев и участник Олимпийских игр-2016 Эркин Адылбек уулу.

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