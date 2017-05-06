Премьер: ямочный ремонт дороги Бишкек— Кара-Балта нужно завершить к 20 мая

6 мая 2017, 12:33 Комментарии

БИШКЕК, 6 мая - Sputnik. Премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков проинспектировал ход ремонтных работ на автодороге Бишкек - Кара-Балта, сообщает пресс-служба правительства.

© Пресс-служба правительства / Сабыр Аильчиев Премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков проинспектировал ход ремонтных работ на автодороге Бишкек – Кара-Балта Жээнбеков напомнил, что эта автотрасса является стратегической и одной из самых загруженных в стране. С учетом этого было принято решение о ее капитальной реконструкции и расширении дорожного полотна.

"На эти цели выделены значительные финансовые средства, контроль над использованием которых, равно как и за качеством работ, будет самый жесткий", - подчеркнул глава кабмина.

Он добавил, что проводимые компанией - победителем тендера работы по ямочному ремонту должны быть закончены до 20 мая 2017 года.

"Через 10 дней я лично проверю готовность компании-подрядчика к началу работ по реконструкции автодороги Бишкек - Кара-Балта. Учитывая значимость этой магистрали для всей республики, работы по реконструкции должны вестись 24 часа в сутки", - заявил глава правительства.

Он подчеркнул, что качество работ должно соответствовать самым высоким стандартам.