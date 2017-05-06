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Премьер: ямочный ремонт дороги Бишкек— Кара-Балта нужно завершить к 20 мая

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424543-ru.html

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6 мая 2017, 12:33       Комментарии

БИШКЕК, 6 мая - Sputnik. Премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков проинспектировал ход ремонтных работ на автодороге Бишкек - Кара-Балта, сообщает пресс-служба правительства.
© Пресс-служба правительства / Сабыр Аильчиев Премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков проинспектировал ход ремонтных работ на автодороге Бишкек – Кара-Балта Жээнбеков напомнил, что эта автотрасса является стратегической и одной из самых загруженных в стране. С учетом этого было принято решение о ее капитальной реконструкции и расширении дорожного полотна.
"На эти цели выделены значительные финансовые средства, контроль над использованием которых, равно как и за качеством работ, будет самый жесткий", - подчеркнул глава кабмина.
Он добавил, что проводимые компанией - победителем тендера работы по ямочному ремонту должны быть закончены до 20 мая 2017 года.
"Через 10 дней я лично проверю готовность компании-подрядчика к началу работ по реконструкции автодороги Бишкек - Кара-Балта. Учитывая значимость этой магистрали для всей республики, работы по реконструкции должны вестись 24 часа в сутки", - заявил глава правительства.
Он подчеркнул, что качество работ должно соответствовать самым высоким стандартам.

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