6 мая 2017, 12:43 Комментарии

Пять пансионатов намерены закрыть в Иссык-Кульской области. Об этом сообщил начальник межрегионального управления Госэкотехинспекции по городам Чолпон-Ата и Балыкчи Борочоров Талантбек.

По его словам, всего в области находятся 165 здравниц, большинство из них подключены к городской канализации. 78 пансионатов имеют собственные очистные сооружения.

"В прошлом году были 12 проблемных пансионатов, из них 5 здравниц уже построили очистительные сооружения, два пансионата начали стройку. Остальные пять пансионатов получили уведомление о закрытии", – рассказал он.

Так, в Иссык-Кульской области закроются пансионаты "Саамал", "Сосновые рощи", "Кооператор", "Белек" и "КазГУ".