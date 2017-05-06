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Пять пансионатов намерены закрыть в Иссык-Кульской области

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/pyat-p...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424542-ru.html

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6 мая 2017, 12:43       Комментарии

Пять пансионатов намерены закрыть в Иссык-Кульской области. Об этом сообщил начальник межрегионального управления Госэкотехинспекции по городам Чолпон-Ата и Балыкчи Борочоров Талантбек.
По его словам, всего в области находятся 165 здравниц, большинство из них подключены к городской канализации. 78 пансионатов имеют собственные очистные сооружения.
"В прошлом году были 12 проблемных пансионатов, из них 5 здравниц уже построили очистительные сооружения, два пансионата начали стройку. Остальные пять пансионатов получили уведомление о закрытии", – рассказал он.
Так, в Иссык-Кульской области закроются пансионаты "Саамал", "Сосновые рощи", "Кооператор", "Белек" и "КазГУ".

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