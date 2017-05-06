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Чарли Шин рассказал об успешном лечении ВИЧ экспериментальным препаратом

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359454_ch...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424541-ru.html

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6 мая 2017, 12:07       Комментарии

Чарли Шин рассказал в интервью Daily Mail Online, что чувствует себя "фантастически" после прохождения курса лечения от ВИЧ экспериментальным препаратом PRO-140.
51-летний актер в начале 2016 года согласился участвовать в клинических испытаниях нового лекарства, и стал получать еженедельные инъекции, отказавшись от ежедневного приема таблеток. Прежняя антиретровирусная терапия, по словам Шина, вызывала у него тяжелые побочные эффекты и симптомы на грани слабоумия.
Как отметил Шин, отказавшись от этого "коктейля из наркотиков", он наконец почувствовал "эмоциональную и физическую трансформацию".
"Это невероятно... Я сейчас думаю о том, как я чувствовал себя в те дни, и как сегодня... Я шел к своей гибели, и вдруг оказался на пути провидения. Это удивительно", - сказал актер.
О своем заболевании Чарли Шин рассказал в ноябре 2015 года. По его словам, наличие вируса у него выявили четырьмя годами ранее - в 2011-м. После признания, на актера обрушились с нападками его бывшие подруги, обвинив его в том, что он скрывал от них правду.
Чарли Шин (настоящее имя Карлос Ирвин Эстевес) прославился ролями в картинах "Взвод", "Уолл-стрит", "Горячие головы". Он снимался также в фильмах "Очень страшное кино" и "Мачете убивает".
Как отмечает Daily Mail, тестируемый компанией Cytodyn Inc препарат PRO-140 отличается от других тем, что включает в себя антитела, а не синтетические химические соединения. Принцип его действия основан на блокировании проникновения вируса иммунодефицита в клетку. На данном этапе завершается третья фаза клинических испытаний лекарства. Его коммерческая реализация планируется в 2017 году.

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