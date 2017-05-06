К.Кожобеков: Молодежь - главный инструмент на пути достижения целей устойчивого развития

6 мая 2017, 12:01 Комментарии

Бишкек, 6 мая /Салтанат Абдраева – Кабар/. Молодежь - главный инструмент на пути достижения целей устойчивого развития. Об этом сегодня на пресс-конференции в рамках старта Национальных соревнований Enactus заявил заместитель министра образования и науки Кыргызстана Кудайберди Кожобеков.

По его словам, сегодняшнее мероприятие посвящено приверженности Кыргызстана достижению целей устойчивого развития, а молодежь является главным инструментом в достижении этих целей. "Движения Enactus уже несколько лет проводит конкурсы, которые определяют самые лучшие проекты и представляются на мировой арене. На сегодняшнем мероприятии участвуют все представители вузов, студенческие команды, которые представят свои проекты. Я думаю, движение Enactus является самым лучшим проектом на сегодняшний день в республике, который привлекает лучших студентов в Кыргызстане", - сказал он.

Также замминистра отметил, что данная программа – это хорошая возможность для молодых активных людей, через свои проекты они учатся работать, находить и достигать своих целей.

Enactus – глобальная организация, которая объединяет молодежных лидеров, ведущих бизнесменов и активных преподавателей. Enactus – это аббревиатура из трех слов: Entrepreneurial, Action, Us. Умение видеть возможности, желание действовать, объединение людей, связанных общей целью. Сейчас в программе Enactus участвуют 36 стран, 1 тыс 700 университетов, 66 тыс 500 студентов. В Кыргызстане программа Enactus, ранее известная как SIFE работает с 1995 года. Работая над своими проектами, студенты изучают экономическую ситуацию в регионе, выдвигают и реализуют бизнес-идеи, которые направлены на улучшение качества и уровня жизни общества, учатся работать в команде и проявлять лидерские качества.