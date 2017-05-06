С.Жээнбеков ознакомился с ходом ремонтных работ на автодороге Бишкек-Кара-Балта

6 мая 2017, 12:08 Комментарии

Бишкек, 6 мая /Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня ознакомился с ходом ремонтных работ на автодороге "Бишкек – Кара-Балта". Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

"Автомобильная дорога "Бишкек – Кара-Балта" является стратегической и одной из самых загруженных в стране. С учетом этого было принято решение о начале капитальной реконструкции данной автодороги и расширением дорожного полотна. На эти цели выделены значительные финансовые средства, контроль над использованием которых, равно как и за качеством работ, будет самый жесткий", - подчеркнул Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что проводимые компанией-победителем тендера по реконструкции автодороги "Бишкек – Кара-Балта" работы по ямочному ремонту должны быть закончены в срок до 20 мая 2017 года.

"Через 10 дней я лично проверю ход проводимых работ и готовность компании-подрядчика к началу самих работ по реконструкции автодороги "Бишкек – Кара-Балта". Учитывая значимость указанной автомобильной магистрали для всей республики, работы по реконструкции должны вестись круглосуточно, 24 часа в сутки. При этом проводимые работы и их качество должны соответствовать самым высоким стандартам", - сказал Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.

Затем Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков ознакомился с работой пункта весогабаритного контроля в селе Маловодное Чуйской области.

"По работе пунктов весогабаритного контроля в Правительство Кыргызской Республики поступает большое количество нареканий, как со стороны депутатов парламента, так и самих водителей. Отдельных сотрудников пунктов весогабаритного контроля, причем небезосновательно, обвиняют в коррупции. Они за деньги пропускают перегруженные фуры, что в конечном итоге ведет к постепенному разрушению дорожного полотна. Надо принимать действенные меры по искоренению фактов коррупции среди сотрудников пунктов весогабаритного контроля. Одним из действенных механизмов борьбы с поборами является внедрение в практику мобильных точек весогабаритного контроля и внедрение системы он-лайн контроля над грузопотоком, проходящим через пункты весогабаритного контроля. Эти механизмы следует запустить как можно быстрее", - сказал, обращаясь к министру транспорта и дорог Кыргызской Республики Жамшитбеку Калилову, Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.

Директор Департамента весогабаритного контроля при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики Эмильбек Таштаналиев сообщил, что в рамках борьбы с коррупцией уволено 260 сотрудников пунктов весогабаритного контроля, уличенных в незаконных поборах и коррупции.