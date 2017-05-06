Министры иностранных дел Кыргызстана и Китая обсудили вопросы получения китайских виз гражданами КР и проблемы грузоперевозчиков

6 мая 2017, 11:53 Комментарии

Министры иностранных дел Кыргызстана Эрлан Абдылдаев и Китая Ван И обсудили вопросы получения китайских виз гражданами КР и проблемы грузоперевозчиков из Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР. Встреча двух министров состоялась в рамках официального визита Э.Абдылдаева в КНР 5 мая.

По данным пресс-службы, во время встречи стороны обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений, международной проблематики, взаимодействия двух стран в вопросах региональной безопасности, сотрудничеству в рамках международных организаций.

"Стороны отметили, что в настоящее время кыргызско-китайские отношения переживают наилучший этап своего развития. Обсуждены вопросы выработки конкретных механизмов реализации достигнутых на различных уровнях договоренностей. Особое внимание уделено вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам переговоров главы внешнеполитических ведомств подписали программу сотрудничества между МИД КР и КНР на 2018-2019 годы.