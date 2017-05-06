Лавров: Базы РФ в Кыргызстане, Таджикистане и Армении готовы к борьбе с ИГ

6 мая 2017, 11:42 Комментарии

Российские базы, дислоцированные в Таджикистане, Кыргызстане и Армении находятся в постоянной готовности к борьбе с террористической организацией "Исламское государство". Об этом, как передает Eadaily, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу "МИР".

По словам Лаврова, боевики "Исламского государства" не собираются складывать оружие, они активно действуют не только на Ближнем Востоке и в Северной Африке, но и в непосредственной близости от российских границ.

"К сожалению, ИГИЛ не только освоилась на Ближнем Востоке и севере Африки и пока не хочет сдаваться, но мы обязательно ее добьем. Но и на данном этапе начала активничать в Афганистане, особенно в его северных районах, которые непосредственно выходят на границы наших соседей и союзников… Соответствующие подразделения, которые страны-члены ОДКБ выделили в состав этих сил (КСОР), находятся в постоянной готовности к действиям, как находятся в готовности к действиям и российские базы, которые расположены в Таджикистане, Кыргызстане и Армении. Пока эта зараза не будет уничтожена, эти приоритеты будут сохраняться", — заявил Лавров.