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Лавров: Базы РФ в Кыргызстане, Таджикистане и Армении готовы к борьбе с ИГ

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/lavrov...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424537-ru.html

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В Таджикистане объяснили отказ от акции "Бессмертный полк" традициями ислам

6 мая 2017, 11:42       Комментарии

Российские базы, дислоцированные в Таджикистане, Кыргызстане и Армении находятся в постоянной готовности к борьбе с террористической организацией "Исламское государство". Об этом, как передает Eadaily, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу "МИР".
По словам Лаврова, боевики "Исламского государства" не собираются складывать оружие, они активно действуют не только на Ближнем Востоке и в Северной Африке, но и в непосредственной близости от российских границ.
"К сожалению, ИГИЛ не только освоилась на Ближнем Востоке и севере Африки и пока не хочет сдаваться, но мы обязательно ее добьем. Но и на данном этапе начала активничать в Афганистане, особенно в его северных районах, которые непосредственно выходят на границы наших соседей и союзников… Соответствующие подразделения, которые страны-члены ОДКБ выделили в состав этих сил (КСОР), находятся в постоянной готовности к действиям, как находятся в готовности к действиям и российские базы, которые расположены в Таджикистане, Кыргызстане и Армении. Пока эта зараза не будет уничтожена, эти приоритеты будут сохраняться", — заявил Лавров.

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