В Бишкек разыскивают пострадавших от мошенников (фото)

6 мая 2017, 11:57 Комментарии

В Бишкеке задержаны подозреваемые в мошенничестве, сообщает пресс-служба столичного ГУВД.

28 апреля с заявлением в милицию обратился житель столицы, о принятии мер отношении малознакомых лиц по имени Рузилия и ее гражданского мужа, которые обманным путем войдя в доверие заявителя, обещая поставить растительные масла, взяли за услугу 320 тыс. сомовм. Однако по настоящее время не возвратили деньги.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество" УК КР. Задержаны подозреваемые – Рузалия Габдуллина 1991 года рождения, гражданка Татарстана и Дмитрий Аргатюг, 1996 года рождения, уроженец Чуйской области. Задержанным предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, с содержанием в СИЗО-1 Бишкека. В ходе расследования данного уголовного дела с заявлением обратились 5 граждан о принятии мер в отношении Габдуллиной и Аргатюг, по факту мошенничества аналогичного характера. Сотрудники милиции проверяют причастность в аналогичных преступлениях. УВД Первомайского района просит, если кто-либо пострадал от рук этих людей, могут обращаться по телефонам: 0 550 102 298, 0550 102 895", – говорится в сообщении.