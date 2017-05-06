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Благодаря Красному Полумесяцу в Баткене проведено 128 операций на глаза

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359450_bl...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424535-ru.html

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6 мая 2017, 11:27       Комментарии

Открытия глазного отделения в Баткенской областной больнице позволило с 28 марта 2017 года успешно прооперировать 128 человек.
Это стало возможным благодаря инициативе национального общества Красного Полумесяца КР и поддержке Швейцарского Красного Креста.
Организация предоставила необходимое оборудование, с помощью которого проводились диагностика и лечение глазных заболеваний. Кроме того спецаппаратура была закуплена и для больницы в г.Кызыл-Кия.
Особое внимание уделено повышению квалификации медицинского персонала: хирургов и медсестер области.

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