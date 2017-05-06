Благодаря Красному Полумесяцу в Баткене проведено 128 операций на глаза

6 мая 2017, 11:27 Комментарии

Открытия глазного отделения в Баткенской областной больнице позволило с 28 марта 2017 года успешно прооперировать 128 человек.

Это стало возможным благодаря инициативе национального общества Красного Полумесяца КР и поддержке Швейцарского Красного Креста.

Организация предоставила необходимое оборудование, с помощью которого проводились диагностика и лечение глазных заболеваний. Кроме того спецаппаратура была закуплена и для больницы в г.Кызыл-Кия.

Особое внимание уделено повышению квалификации медицинского персонала: хирургов и медсестер области.