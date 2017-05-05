Письма с фронта: Победа легко не дается, многое нам пришлось пережить

6 мая 2017, 11:31 Комментарии

Ежегодно 9 мая весь мир чествует ветеранов Великой Отечественной войны. Каждый раз в преддверии Дня Победы мы вспоминаем подвиги наших отцов, дедов и прадедов. Государственный архив Кыргызстана собрал письма героев, подаривших нам победу над фашизмом, а "ВБ" публикует их.

Так в этом письме рассказывается о том что советские солдаты отстояли город Ленинград. Отправитель с полей сражений написал весточку домой, которой успокоил своих близких. Солдат написал, что "Не выдержат железного натиска советских богатырей"

"Да, Ирина Александровна победа легко не дается много пришлось мне и моим боевым товарищам пережить тяжелых минут часов и дней. Холод, снега, метели, бессонные ночи наступление – днем и ночью, днем и ночью надо бить кровожадного зверя. Забыл я о мягкой постели, о домашнем уюте, да и не время сейчас думать о таком счастье, но не далек тот час когда полностью уничтожим и выгоним этих гитлеровских собак – тогда уж, как говорится отпразднуем. Вот она фронтовая обстановка. Но не смотря на яростное сопротивление этого фашистского зверя – вражеская блокада вокруг города Ленина прорвана. Как Вам известно из газет и по радио, враг не устоял он захлебнулся, он разбился о стальные и гранитные стены Ленинграда, он не выдержал железного натиска Советских богатырей. Да, какое и мне выпало на долю великое счастье быть участником этого исторического прорыва вражеской блокады вокруг города Ленина.

Могу сказать еще несколько слов о себе, за мои скромные боевые подвиги и дела, я представлен к правительственной награде.

Прошу извинение за свое длительное молчание поверьте, что не имел возможность писать.

Передайте всем горячий привет и надейтесь, что высокую оценку моих заслуг, которую я получу от правительства я с честью оправдаю. Пока больше писать нечего осталось жив и здоров чего и Вам желаю.

Письма получаю очень редко особенно от родителей и семьи.

Пишите адрес старый с приветом"

Письмо солдата Ларионова Ирине Александровне