Доллар США: 67.6332 (-0.0518) 
Евро: 73.8487 (-0.0092) 
Золото: 39.85 $/гр (+0.12) 
Серебро: 0.52 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Программа Enactus помогает будущим бизнесменам создавать социально ориентированный бизнес - Айжан ЧыныбаеваПрограмма Enactus помогает будущим бизнесменам создавать социально ориентированный бизнес - Айжан ЧыныбаеваБлагодаря Красному Полумесяцу в Баткене проведено 128 операций на глазаБлагодаря Красному Полумесяцу в Баткене проведено 128 операций на глаза

Письма с фронта: Победа легко не дается, многое нам пришлось пережить

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359435_pi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424534-ru.html

Похожие новости

Ко Дню Победы: Пережить войну, чтобы оказаться в Доме престарелых. История одного ветерана

Снова наезд на школьника и побег с места ДТП — мальчик в больнице

В честь Дня Победы в Бишкеке состоялась акция "Зажжем свечу Памяти"

В честь Дня Победы в Бишкеке состоялась акция "Зажжем свечу Памяти"

В преддверии дня Победы пограничники поздравили ветеранов с праздником

6 мая 2017, 11:31       Комментарии

Ежегодно 9 мая весь мир чествует ветеранов Великой Отечественной войны. Каждый раз в преддверии Дня Победы мы вспоминаем подвиги наших отцов, дедов и прадедов. Государственный архив Кыргызстана собрал письма героев, подаривших нам победу над фашизмом, а "ВБ" публикует их.
Так в этом письме рассказывается о том что советские солдаты отстояли город Ленинград. Отправитель с полей сражений написал весточку домой, которой успокоил своих близких. Солдат написал, что "Не выдержат железного натиска советских богатырей"
"Да, Ирина Александровна победа легко не дается много пришлось мне и моим боевым товарищам пережить тяжелых минут часов и дней. Холод, снега, метели, бессонные ночи наступление – днем и ночью, днем и ночью надо бить кровожадного зверя. Забыл я о мягкой постели, о домашнем уюте, да и не время сейчас думать о таком счастье, но не далек тот час когда полностью уничтожим и выгоним этих гитлеровских собак – тогда уж, как говорится отпразднуем. Вот она фронтовая обстановка. Но не смотря на яростное сопротивление этого фашистского зверя – вражеская блокада вокруг города Ленина прорвана. Как Вам известно из газет и по радио, враг не устоял он захлебнулся, он разбился о стальные и гранитные стены Ленинграда, он не выдержал железного натиска Советских богатырей. Да, какое и мне выпало на долю великое счастье быть участником этого исторического прорыва вражеской блокады вокруг города Ленина.
Могу сказать еще несколько слов о себе, за мои скромные боевые подвиги и дела, я представлен к правительственной награде.
Прошу извинение за свое длительное молчание поверьте, что не имел возможность писать.
Передайте всем горячий привет и надейтесь, что высокую оценку моих заслуг, которую я получу от правительства я с честью оправдаю. Пока больше писать нечего осталось жив и здоров чего и Вам желаю.
Письма получаю очень редко особенно от родителей и семьи.
Пишите адрес старый с приветом"
Письмо солдата Ларионова Ирине Александровне

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум