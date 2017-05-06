Программа Enactus помогает будущим бизнесменам создавать социально ориентированный бизнес - Айжан Чыныбаева

6 мая 2017, 11:40 Комментарии

Бишкек, 6 мая /Салтанат Абдраева – Кабар/. Программа Enactus помогает будущим бизнесменам создавать социально ориентированный бизнес. Об этом сегодня на пресс-конференции в рамках Национальных соревновании Enactus сообщила член совета Enactus Айжан Чыныбаева.

Как она отметила, Enactus - это инструмент влияния на современные умы молодежи, так как за 25 лет через программу прошло огромное количество людей, которые создали удивительные проекты и эти проекты устойчивые. "Много успешных бизнесменов, которых мы сейчас видим, как главных игроков в экономике страны, как раз таки готовили программы Enactus. Когда-то Enactus назывался SIFE и многие руководители госструктур были участниками программ Enactus", - отметил А.Чыныбаева.

По ее словам, программа Enactus помогает молодежи реализовываться, находить пути развития и достигать своих целей. "Мы берем студенческие организации из вузов и учим их созданию бизнеса, который социально ориентирован. То есть наши будущие бизнесмены думают не только о своем кошельке, а о том, как создать бизнес, который будет помогать другим людям. Помогать именно тем слоям населения, которые никогда не смогут создать бизнес", - поделилась А.Чыныбаева.

Также она рассказала, на сегодня в программе участвуют 600 студентов, которые представляют 40 проектов, с социальной ответственностью.

Enactus – глобальная организация, которая объединяет молодежных лидеров, ведущих бизнесменов и активных преподавателей. Enactus – это аббревиатура из трех слов: Entrepreneurial, Action, Us. Умение видеть возможности, желание действовать, объединение людей, связанных общей целью. Сейчас в программе Enactus участвуют 36 стран, 1 тыс 700 университетов, 66 тыс 500 студентов. В Кыргызстане программа Enactus, ранее известная как SIFE работает с 1995 года. Работая над своими проектами, студенты изучают экономическую ситуацию в регионе, выдвигают и реализуют бизнес-идеи, которые направлены на улучшение качества и уровня жизни общества, учатся работать в команде и проявлять лидерские качества.