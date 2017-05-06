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В Чолпон-Ате стартовала международная турвыставка Issyk-Kul ITF-2017

Источник:
http://kabar.kg/news/v-cholpon...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424532-ru.html

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6 мая 2017, 11:42       Комментарии

Чолпон-Ата, 6 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. На ипподроме вблизи города Чолпон-Ата сегодня стартовала Иссык-Кульская международная туристическая выставка-ярмарка Issyk-Kul International Tourism Fair-Exh- 2017 (IITF-2017). Выставка проходит в рамках фестиваля "Салам Иссык-Куль- 2017".
На торжественном открытии фестиваля с приветственной речью выступили вице-премьер-министр КР Чолпон Султанбекова, заместитель министра культуры, информации и туризма КР Азамат Жаманкулов, зампред правительства КР в Иссык-Кульской области Дамир Монолдоров.
По словам Ч.Султанбекой, целью IITF-2017 является установление деловых связей между туристическим бизнесом различных стран, привлечение зарубежных туристов для отдыха и оздоровления, а также развитие двусторонних и многосторонних отношений.
На выставке были представлены различные продукты туристических агентств из Казахстана, России, Узбекистана и Кыргызстана. Посетителям выставки также предоставили каталоги с информацией обо всех участников ярмарки.
На выставке-ярмарке представлены продукты и сервис туристических агентств дальнего и ближнего зарубежья, туркомпаний, услуги пансионатов, домов отдыха, гостиниц. Среди участников - инвесторы, промышленники и производители продукции, связанные с туризмом, предприниматели, эксперты туриндустрии.
Для участников и гостей также организована выставка ремесленников, демонстрация национальной охоты "Салбурун", а по итогам выставки пройдет церемония награждения "Issuk-Kul tourism awards-2017", где будут объявлены победители в различных туристических номинациях.

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