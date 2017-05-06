Ко Дню Победы: Пережить войну, чтобы оказаться в Доме престарелых. История одного ветерана

6 мая 2017, 11:27 Комментарии

В преддверии 9 мая корреспондент информационного агентства АКИpress посетила Дом престарелых в Бишкеке, где проживает ветеран Великой Отечественной войны Михаил Книжников.

Перед интервью с ветераном Великой Отечественной войны Михаилом Архиповичем Книжниковым я очень сильно волновалась. Готовила вопросы для интервью о его семье, о жизни, о том, как он попал на фронт, а потом снова вычеркивала. Боялась, что ветерану будет слишком тяжело переживать все это с самого начала.

Однако, в итоге поговорить с ветераном мне так и не удалось. Оказалось,что перед нашей встречей у Михаила Архиповича подскочило давление. Сотрудники Бишкекского городского социального стационарного учреждения (ССУ) общего типа для пожилых и лиц с ограниченными возможностями здоровья, где на данный момент проживает ветеран, дали успокоительное и уложили отдыхать.

В итоге краткую историю о жизни ветерана мне поведала директор Бишкекского ССУ Эркингуль Абдылдаева.

Родился Михаил Архипович 15 сентября 1925 года в Оренбургской области. Затем переехал в Соль-Илецкий район в село Коземка, где окончил среднюю школу. Там же в 1943 году его призвали в армию.

Михаил Архипович служил на Белорусском фронте стрелком в 45 бригаде 63-го стрелкового полка. На войне он получил ранение, а после войны он переехал во Фрунзе, где и женился, а потом на протяжении 30 лет до самой пенсии проработал кузнецом на Фрунзенском кирпичном заводе.

Его супруга Лидия Книжникова тоже была участницей войны. У них родились двое детей - сын и дочь. Супругу и сына Михаил Архипович уже потерял. На данный момент у ветерана есть только дочь и внуки, которые живут в России. И если верить истории, которую мне поведали в Бишкекском ССУ, именно из-за нее Михаил Архипович оказался в Доме для престарелых.

"История Михаила Архиповича очень печальная, - рассказывает Э.Абдылдаева. - Как он сам рассказывает, жил, работал и все делал для детей, внуков. Потом дочь уехала в Россию и через некоторое время заставила его продать дом. Забрала Михаила Архиповича к себе. Ветерану там [в России] не понравилось. Он обиделся и приехал назад в Бишкек".

В Бишкеке Михаил Архипович, по старой памяти, поехал туда, где жил раньше.

"Естественно, дом принадлежал уже другим людям. Соседи, которые его знали, приютили его. Но ведь каждый живет своей жизнью. Кому в доме нужен еще один человек, тем более, если он тебе не родня? Соседи приютили и ветеран жил в чуланчике, в каком-то сарае, времянке. Вот так он перебивался, пока квартальный комитет не решил подготовить все документы и определить его к нам", - рассказала Э.Абдылдаева.

Михаил Архипович живет в Доме престарелых на протяжении трех лет. По словам директора учреждения, ветеран обижен на детей и внуков. "Мы не любим бередить эту рану, это его боль. Все то, что мы знаем о нем, мы знаем с его слов. Он говорит, что жил и работал ради детей, внуков, всю пенсию на них тратил", - рассказала она.

В Доме престарелых Михаила Архиповича характеризуют как доброго и общительного человека. Сейчас ему 92 года.

Установить связь с дочерью или внуками ветеран не хочет. По словам Э.Абдылдаевой, Михаил Архипович запрещает сотрудникам Дома престарелых делать это. "Не хочет этого, не хочет ни видеть, ни слышать", - говорит она.

Где-то через час после беседы с директором Дома престарелых мы с медсотрудником попытались все-таки зайти к ветерану, надеясь на то, что, возможно, он захочет с нами поговорить. Но, увы, Михаил Архипович сказал, что очень устал, да и не помнит уже ничего из того, что было.

Кроме инвалидности II группы у Михаила Архиповича еще и проблемы с сердцем и он практически не слышит. "Вижу, что вы говорите что-то, но не слышу, что", - признается он.

Но, к счастью, сфотографировать себя ветеран все-таки разрешил. На нем был его нарядный костюм, на котором были все его награды, которых, к слову, у Михаила Архиповича не мало - 12 медалей, в том числе 2 ордена Отечественной войны и медаль "За победу над Германией".