В Бишкеке стартовали национальные соревнования Enactus Кыргызстан – 2017

6 мая 2017, 11:15 Комментарии

Бишкек, 6 мая /Салтанат Абдраева – Кабар/. В Бишкеке сегодня стартовали национальные соревнования Enactus Кыргызстан – 2017, которые продлятся два дня.

В этом году в соревнованиях Enactus примут участие более 600 студентов из 30 вузов, а также бизнес лидеры, представители госструктур, международных организаций, посольств и дипломатических миссий, ректоры вузов, академические и студенческие лидеры.

В течении года студенты работали над различными проектами, направленных на развитие общества через бизнес. И сегодня будут представлены более 40 бизнес-проектов. Все эти проекты направлены на достижение Кыргызстаном целей устойчивого развития.

По словам представителя ООН в КР Медера Омурзакова, ООН проводит разные мероприятия, направленные на ознакомление население Кыргызстана с целями устойчивого развития и в частности молодежь. В прошлом году было проведено много молодежных форумов, инициированные молодежными организациями и в том числе Enactus. Система ООН активно поддерживает вовлечение молодых людей на достижение целей устойчивого развития. Без молодых людей, без их активного вовлечения и участия невозможно достичь целей устойчивого развития.

"Как мы все знаем, что 30% населения страны занимает молодежь. И молодые люди являются важным ресурсом развития нашей страны. При активном вовлечении и поддержке молодые люди создают прогрессивные и инновационные проекты, что поможет нашей стране при достижении целей устойчивого развития", - сказал он.

Также он отметил, что программа Enactus помогает развивать бизнес-навыки молодежи, которые, конечно же, непосредственно положительно отразятся на экономике страны.

Enactus – глобальная организация, которая объединяет молодежных лидеров, ведущих бизнесменов и активных преподавателей. Enactus – это аббревиатура из трех слов: Entrepreneurial, Action, Us. Умение видеть возможности, желание действовать, объединение людей, связанных общей целью. Сейчас в программе Enactus участвуют 36 стран, 1 тыс 700 университетов, 66 тыс 500 студентов. В Кыргызстане программа Enactus, ранее известная как SIFE работает с 1995 года. Работая над своими проектами, студенты изучают экономическую ситуацию в регионе, выдвигают и реализуют бизнес-идеи, которые направлены на улучшение качества и уровня жизни общества, учатся работать в команде и проявлять лидерские качества.