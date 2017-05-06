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Женщину в Канте задушили и закопали в огороде — задержан подозреваемый

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424525-ru.html

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Среди аттестованных сотрудников ОВД женщины составляют всего 5,9%

6 мая 2017, 11:14       Комментарии

БИШКЕК, 6 мая - Sputnik. В городе Канте в прошлом году задушили женщину, ее тело закопали во дворе дома, на днях задержан подозреваемый, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.
В четверг в милицию поступила информация, что во дворе одного из домов в Канта якобы закопано тело женщины. Участковый инспектор отправился с проверкой и обнаружил тело 30-35-летней женщины, закопанное в огороде. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.
"По горячим следам задержан 34-летний хозяин дома. Он сознался в содеянном и пояснил, что осенью 2016 года с женой и ее подругой распивал спиртные напитки. В ходе вспыхнувшей ссоры мужчина задушил знакомую жены, после чего закопал ее тело в огороде", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье 97 "Убийство" Уголовного кодекса КР. В настоящий момент ведется следствие, личность убитой устанавливается.

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