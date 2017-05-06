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Более ста баткенцев успешно перенесли операцию на глаза

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/bolee-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424524-ru.html

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6 мая 2017, 10:26       Комментарии

С момента открытия глазного отделения при Баткенской областной больнице, с 28 марта успешно прооперированы 128 человек: в Баткене – 68 человек, в Кызыл-Кие – 60, сообщили в Национальном Обществе Красного Полумесяца Кыргызской Республики.
По данным организации, глазному отделению при Баткенской облбольницы Красный Полумесяц предоставил необходимое оборудование, с помощью которого проводились диагностика и лечение глазных заболеваний. Также оборудование закуплено и для больницы в Кызыл-Кие.
"Целью создания глазного отделения является улучшение доступа населения Баткенской области к квалифицированным медицинским услугам в области профилактики, диагностики и лечения глазных заболеваний. Особое внимание уделено повышению квалификации медицинского персонала: хирургов, медсестер в области офтальмологии. В рамках данной инициативы также разработаны информационные материалы (буклеты, аудио и видеоролики) для профилактики и предотвращения глазных заболеваний у населения, для возможности раннего предупреждения и доступа к качественному лечению среди населения", – говорится в сообщении.

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