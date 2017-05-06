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В убийстве 24-летней девушки в России подозревается кыргызстанец

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-ubij...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424523-ru.html

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Мужчина задушил девушку и закопал ее тело у себя в огороде в Канте

6 мая 2017, 10:56       Комментарии

В подмосковных Люберцах задержали гражданина Кыргызстана, подозреваемого убийстве 24-летней девушки, сообщили российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Главного следственного управления СКР по Московской области.
По их данным, тело 24-летней девушки с признаками удушения обнаружили утром 20 апреля в квартире одного из домов по улице Московской.
"Следствием установлено, что к убийству причастен 30-летний гражданин Кыргызстана. Подозреваемого задержали, и он признался, что ранее был знаком с девушкой. В день убийства они распивали алкогольные напитки, а затем поссорились. В ходе конфликта мужчина убил девушку", – говорится в сообщении.

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