В убийстве 24-летней девушки в России подозревается кыргызстанец

6 мая 2017, 10:56 Комментарии

В подмосковных Люберцах задержали гражданина Кыргызстана, подозреваемого убийстве 24-летней девушки, сообщили российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Главного следственного управления СКР по Московской области.

По их данным, тело 24-летней девушки с признаками удушения обнаружили утром 20 апреля в квартире одного из домов по улице Московской.

"Следствием установлено, что к убийству причастен 30-летний гражданин Кыргызстана. Подозреваемого задержали, и он признался, что ранее был знаком с девушкой. В день убийства они распивали алкогольные напитки, а затем поссорились. В ходе конфликта мужчина убил девушку", – говорится в сообщении.