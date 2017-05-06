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Опасный вирус обнаружен в соцсети "ВКонтакте"

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/opasny...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424522-ru.html

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6 мая 2017, 11:12       Комментарии

Вредоносная программа, которая распространяется под видом бесплатных ключей для антивируса Dr.Web, обнаружена в социальной сети "ВКонтакте", сообщает РИА Новости.
В официальной группе антивирусной программы в соцсети стали появляться сообщения от анонимов с предложением скачать бесплатные лицензионные ключи для антивируса Dr.Web. В ссылке содержался вирус, который заражал компьютер того, кто по ней переходил.
Вместо защиты компьютера от вредоносных программ, "троянец" собирал информацию об инфицированном устройстве, а именно: серийный номер жесткого диска, версию установленной ОС, наличие и версию антивируса, а также наличие веб-камеры.
Помимо этого, вредоносный вирус может выполнять команды злоумышленников, например, выключать или перезагружать компьютер, выводить на экран системное сообщение с заданным текстом, открывать веб-страницы, получать и передавать снимки экрана.

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