Опасный вирус обнаружен в соцсети "ВКонтакте"

6 мая 2017, 11:12 Комментарии

Вредоносная программа, которая распространяется под видом бесплатных ключей для антивируса Dr.Web, обнаружена в социальной сети "ВКонтакте", сообщает РИА Новости.

В официальной группе антивирусной программы в соцсети стали появляться сообщения от анонимов с предложением скачать бесплатные лицензионные ключи для антивируса Dr.Web. В ссылке содержался вирус, который заражал компьютер того, кто по ней переходил.

Вместо защиты компьютера от вредоносных программ, "троянец" собирал информацию об инфицированном устройстве, а именно: серийный номер жесткого диска, версию установленной ОС, наличие и версию антивируса, а также наличие веб-камеры.

Помимо этого, вредоносный вирус может выполнять команды злоумышленников, например, выключать или перезагружать компьютер, выводить на экран системное сообщение с заданным текстом, открывать веб-страницы, получать и передавать снимки экрана.