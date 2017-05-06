Главы МИД Кыргызстана и Китая подписали Программу сотрудничества на 2018-2019 годы

6 мая 2017, 10:24 Комментарии

Бишкек, 6 мая /Кабар/. В рамках официального визита в Китай 5 мая 2017 года состоялись расширенные переговоры министра иностранных дел Кыргызстана Эрлана Абдылдаева с главой МИД КНР Ван И.

Как сообщает пресс-служба МИД КР, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений, международной проблематики, взаимодействия двух стран в вопросах региональной безопасности, сотрудничеству в рамках международных организаций. Главы внешнеполитических ведомств Кыргызстана и Китая высоко оценили уровень политического доверия между странами, достигли консенсуса по продвижению двустороннего сотрудничества в политической,

торгово-экономической сферах и в области безопасности.

Стороны отметили, что в настоящее время кыргызско-китайские отношения переживают наилучший этап своего развития. Обозначены новые цели и задачи на среднюю и долгосрочную перспективы развития сотрудничества по всему спектру взаимоотношений между Кыргызстаном и КНР. Обсуждены вопросы выработки конкретных механизмов реализации достигнутых на различных уровнях договоренностей. Особое внимание уделено вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом. Также стороны обсудили вопросы получения китайских виз для граждан Кыргызстана, а также проблемы

грузоперевозчиков из Кыргызстана.

По итогам переговоров главы внешнеполитических ведомств подписали Программу сотрудничества между МИД КР и КНР на 2018-2019 гг.

Были достигнуты договоренности, которые призваны придать дополнительный импульс поступательному развитию и дальнейшему укреплению отношений добрососедства, дружбы, сотрудничества и стратегического партнерства между Кыргызстаном и Китаем.