Доллар США: 67.6332 (-0.0518) 
Евро: 73.8487 (-0.0092) 
Золото: 39.85 $/гр (+0.12) 
Серебро: 0.52 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Главы МИД Кыргызстана и Китая подписали Программу сотрудничества на 2018-2019 годыГлавы МИД Кыргызстана и Китая подписали Программу сотрудничества на 2018-2019 годыВ Таджикистане запретили "Бессмертный полк"В Таджикистане запретили "Бессмертный полк"

Замминистра: я не спал на заседании ЖК, а читал бумаги

 

Фотографии: sputnik.kg

 

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424518-ru.html

Похожие новости

ЖК выделит телеканалу "Пирамида" 4 млн сомов для вещания своих заседаний

В Оше избитым адвокатам пришлось укрываться в автозаке после заседания суда

На заседании парламента депутат сфотографировал спящего замминистра

Trend: В Ашхабаде пройдет заседание глав МИД Японии и стран Центральной Азии

В Алматы пройдет заседание совета глав Погранвойск стран СНГ

6 мая 2017, 10:17       Комментарии

БИШКЕК, 6 мая - Sputnik. Заместитель министра сельского хозяйства и мелиорации Жаныбек Керималиев отверг обвинения депутата, заявившего, что чиновник спал на заседании Жогорку Кенеша. В разговоре с корреспондентом Sputnik Кыргызстан министр заявил, что считает эти слова безосновательными.
Ранее СМИ распространили слова депутата ЖК от фракции "Республика - Ата-Журт" Жыргалбека Турускулова, что замминистра сельского хозяйства заснул на заседании парламента. По его словам, чиновник спал около получаса.
"Я ждал полчаса, пока замминистра проснется, но потом, не выдержав, сказал об этом. На заседании мы рассматривали документ, относящийся к сфере сельского хозяйства. Видимо, когда он уснул в первый раз, для него это не стало уроком. Кстати, в последний раз рядом с ним сидел вице-премьер Олег Панкратов", - сказал Турускулов.
В декабре 2014 года произошла похожая ситуация: Керималиев уснул во время доклада Темира Сариева, занимавшего тогда пост министра экономики.
"Зря депутаты говорят, что я спал на прошлом заседании. Это неправда. На самом деле я читал бумаги, лежавшие на столе, и готовился", - ответил замминистра.
Также он объяснил, что в первый раз, в 2014 году, действительно уснул, так как принял из-за простуды лекарства, имевшие снотворное действие.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум