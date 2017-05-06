Замминистра: я не спал на заседании ЖК, а читал бумаги

6 мая 2017, 10:17 Комментарии

БИШКЕК, 6 мая - Sputnik. Заместитель министра сельского хозяйства и мелиорации Жаныбек Керималиев отверг обвинения депутата, заявившего, что чиновник спал на заседании Жогорку Кенеша. В разговоре с корреспондентом Sputnik Кыргызстан министр заявил, что считает эти слова безосновательными.

Ранее СМИ распространили слова депутата ЖК от фракции "Республика - Ата-Журт" Жыргалбека Турускулова, что замминистра сельского хозяйства заснул на заседании парламента. По его словам, чиновник спал около получаса.

"Я ждал полчаса, пока замминистра проснется, но потом, не выдержав, сказал об этом. На заседании мы рассматривали документ, относящийся к сфере сельского хозяйства. Видимо, когда он уснул в первый раз, для него это не стало уроком. Кстати, в последний раз рядом с ним сидел вице-премьер Олег Панкратов", - сказал Турускулов.

В декабре 2014 года произошла похожая ситуация: Керималиев уснул во время доклада Темира Сариева, занимавшего тогда пост министра экономики.

"Зря депутаты говорят, что я спал на прошлом заседании. Это неправда. На самом деле я читал бумаги, лежавшие на столе, и готовился", - ответил замминистра.

Также он объяснил, что в первый раз, в 2014 году, действительно уснул, так как принял из-за простуды лекарства, имевшие снотворное действие.