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Мужчина задушил девушку и закопал ее тело у себя в огороде в Канте

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/muzhch...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424515-ru.html

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6 мая 2017, 9:55       Комментарии

Накануне участковый инспектор ОВД Ысык-Атинского района получил от жителей информацию о том, что в одном из домов городе Кант якобы закапано тело женщины. Проведя обыск в указанном доме милиционеры нашли тело неизвестной женщины, примерно 30-35 лет, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.
"По горячим следам задержан хозяин дома А.А., 1983 года рождения. Он сознался в содеянном и рассказал, что в 2016 году, осенью распивал спиртное с подругой жены у себя дома. Во время застолья произошла ссора с женщиной по имени Зарема. В пылу ссоры мужчина задушил ее, а тело закопал у себя в огороде. По данному факту следственным отделом ОВД Ысык-Атинского района возбуждено уголовное дело по статье "убийство" УК КР. В настоящий момент ведется следствие, личность убитой девушки устанавливается", – говорится в сообщении.

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