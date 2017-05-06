В Таджикистане запретили "Бессмертный полк"

6 мая 2017, 10:11 Комментарии

В Таджикистане акция "Бессмертный полк" не включена в утвержденный президентом страны список мероприятий из-за ее несоответствия исламским ценностям, говорится в заявлении, распространенном государственным агентством "Ховар".

В заявлении отмечено, что "согласно исламским традициям недопустимо выходить на улицу и проспекты с портретами погибших, данная акция противоречит исламским и мазхабским ценностям".

Посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов выразил сожаление по поводу отмены акции в Душанбе. Он отметил, что "многие сыны таджикского народа сложили головы во имя Победы". По его словам, акция абсолютно не политизирована, она посвящена памяти павших воинов и ветеранов ВОВ и проводится в более чем 50 странах мира.

Директор Центра стратегических исследований при президенте Таджикистана Худойберды Холикназаров сказал, что решение об отмене акции "Бессмертный полк" не имеет политической подоплеки и связано с обеспечением безопасности ее участников.

9 мая во многих городах России и нескольких стран бывшего СССР проходит акция "Бессмертный полк", участники которой выходят на шествие с портретами родственников – участников войны. Первоначально идея акции "Бессмертный полк" принадлежала журналистам томского телеканала ТВ-2. С 2015 года организацией акции начал заниматься Общероссийский национальный фронт (ОНФ).