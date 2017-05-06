Johnson & Johnson выплатит заболевшей раком американке $110 млн

6 мая 2017, 9:34 Комментарии

Суд штата Миссури, который располагается в Сент-Луисе, обязал компанию Johnson & Johnson выплатить 110 миллионов долларов компенсации жительнице штата Вирджиния, больной раком. Об этом сообщает Reuters.

Рак яичников у Лоис Слемп (Lois Slemp) диагностировали в 2012 году, позднее он распространился и на печень. Сейчас 62-летняя американка проходит курс химиотерапии.

Она утверждает, что заболела из-за постоянного использования присыпки с тальком. Так, Слемп ежедневно на протяжении 40 лет применяла порошковую продукцию Johnson & Johnson, в частности Baby Powder и Shower to Shower Powder.

В иске также указан поставщик талька - минерала, используемого для изготовления порошка, - Imerys Talc. Данная фирма должна будет выплатить Слемп 50 тысяч долларов компенсации.

По словам адвоката женщины, Johnson & Johnson игнорирует научные доказательства вреда своей продукции и не несет ответственности перед покупателями. Как отмечает Reuters, компания выражает соболезнования Слемп, но планирует обжаловать приговор суда.

В мае 2016 года сообщалось, что Глория Ристесанд из штата Миссури, заболевшая раком, получила компенсацию от Johnson & Johnson в размере 55 миллионов долларов. Похожий случай произошел и в октябре, когда истица выиграла в суде 70 миллионов долларов от компании.