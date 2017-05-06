10 мыслей о творчестве, анализе и подсознании маркетолога Анны Осмоналиевой

6 мая 2017, 9:44 Комментарии

Спросите себя: задумывались ли вы о том, что влияет на поведение и выбор разных людей? Что думают известные и не только кыргызстанцы о простых и близких всем нам вещах и явлениях? Через что им приходится пройти, чтобы добиться успеха и признания в своих сферах?

В рубрике "10 мыслей о…" мы беседуем с выдающимися, примечательными, интересными людьми. Врачами, актерами, певцами, финансистами и просто кыргызстанцами разных возрастов, пола и социального положения.

Они делятся своими мыслями о надеждах, сомнениях, свободе, творчестве, ценностях…

Анна Осмоналиева

маркетолог, pr-специалист, мама

В детстве свою жизнь я проецировала, строила на базе творчества, танцев, выступления на сцене. Видимо, в то время я предполагала, что это будет так. Но в принципе то, чем я занимаюсь сейчас, это тоже в своем роде вид творчества.

В наше время только ленивый не успевает все. […] Если лежать на диване и думать: я бы, я бы, то так никогда не успеешь. Запланировать, выстроить, найти время - и будешь спокойно везде успевать.

Эмоции и впечатления – из этого жизнь и состоит. Чтобы потом в старости было о чем вспомнить, а даже если сожалеть, то чтобы было хоть о чем сожалеть.

Если ты считаешь, что на 70% дело успешное, лучше его сразу реализовывать.

В данный момент, когда я задумываюсь о том, кто я есть, во-первых, я мама и хранительница очага. Для меня прежде всего семья, все остальное – вторично.

С самого рождения моих детей уже где-то в подкорке откладывается ответственность и какое-то даже частичное непринадлежание себе, а ребенку.

Дочка говорит: "Я так счастлива, что ты моя мама". Наверное, это о многом говорит.

Я себя на свой возраст в принципе ощущаю. Может быть, на 2-3 года моложе. Я ощущаю себя молодой, энергичной.

Хотелось бы прыгнуть с парашютом. Я очень боюсь, но […] очень бы я хотела, где-то мое подсознание говорит: стоп, ты что? Как с парашютом? А если ты не долетишь? А вдруг плохо тебе станет? Но я думаю, что ближайшие года два-три, возможно, галочка будет стоять – прыгнула с парашютом.