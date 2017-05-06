Доллар США: 67.6332 (-0.0518) 
Евро: 73.8487 (-0.0092) 
Золото: 39.85 $/гр (+0.12) 
Серебро: 0.52 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Мужчина задушил девушку и закопал ее тело у себя в огороде в КантеМужчина задушил девушку и закопал ее тело у себя в огороде в КантеПрогноз погоды: в Бишкеке дождливоПрогноз погоды: в Бишкеке дождливо

Депутат Рады пообещал за пять лет отучить украинцев праздновать 9 мая

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359448_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424510-ru.html

Похожие новости

В день празднования Великой победы в Бишкеке ограничат уличное движение

Фото — Выступление спецназа Нацгвардии по случаю празднования Дня образования части

Депутат предлагает назначить надбавку к пенсии учителям, проработавшим более 20 лет

Парламент не стал рассматривать положение, по которому депутат, подавший заявление о выходе из фракции, лишается мандата

Депутат Ж.Мусабекова заявила, что запись разговора была смонтирована, и подала иск в отношении журналиста

6 мая 2017, 9:47       Комментарии

Депутат Верховной Рады Украины от "Блока Петра Порошенко" Вадим Денисенко пообещал отучить жителей страны праздновать 9 Мая в течение 5-6 лет. Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Прямым текстом", передает в пятницу, 5 мая, "Политнавигатор". Видео доступно на хостинге YouTube.
"Нужно вырываться из символического контекста. Почему нужно не 9 мая, а 8-е праздновать? Почему нужно говорить про 1 сентября - начало Мировой войны, а не про 22 июня? Сейчас, вот, спроси у людей, что было 7 ноября (годовщина Октябрьской революции), я думаю, что половина людей как минимум задумаются. Потому что мы лет пятнадцать не празднуем уже 7 Ноября. Как только мы вырываем из символического контекста - 5-6 лет, и все забывают", - сказал Денисенко.
При этом он предложил все "делать постепенно, тихо и, главное, не шуметь".
3 мая лидер Организации украинских националистов Николай Кохановский призвал киевлян выйти 9 мая на акцию "Смертный полк", чтобы не допустить шествия "Бессмертный полк" в столице Украины. "Друзья, не допустим ватного ("ватниками" на Украине пренебрежительно называют отстаивающих пророссийские взгляды) шабаша 9 мая в Киеве!" - заявил националист.
29 апреля советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк попросил жителей и гостей страны не использовать георгиевские ленты во время майских праздников, особенно 8-го и 9-го числа, потому как данные символы могут вызвать "логичную и объективно правильную реакцию у украинского патриота и гражданина".
С 2015 года на Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики". С этих же пор День Победы, отмечавшийся 9 мая, носит название День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Однако этот праздник по факту игнорируется постмайданными киевскими властями, основные мероприятия приходятся на 8 мая. В этот день в республике отмечают День памяти и примирения в знак солидарности с европейскими странами, которые, в свою очередь, празднуют капитуляцию нацистской Германии.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум