Депутат Рады пообещал за пять лет отучить украинцев праздновать 9 мая

6 мая 2017, 9:47 Комментарии

Депутат Верховной Рады Украины от "Блока Петра Порошенко" Вадим Денисенко пообещал отучить жителей страны праздновать 9 Мая в течение 5-6 лет. Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Прямым текстом", передает в пятницу, 5 мая, "Политнавигатор". Видео доступно на хостинге YouTube.

"Нужно вырываться из символического контекста. Почему нужно не 9 мая, а 8-е праздновать? Почему нужно говорить про 1 сентября - начало Мировой войны, а не про 22 июня? Сейчас, вот, спроси у людей, что было 7 ноября (годовщина Октябрьской революции), я думаю, что половина людей как минимум задумаются. Потому что мы лет пятнадцать не празднуем уже 7 Ноября. Как только мы вырываем из символического контекста - 5-6 лет, и все забывают", - сказал Денисенко.

При этом он предложил все "делать постепенно, тихо и, главное, не шуметь".

3 мая лидер Организации украинских националистов Николай Кохановский призвал киевлян выйти 9 мая на акцию "Смертный полк", чтобы не допустить шествия "Бессмертный полк" в столице Украины. "Друзья, не допустим ватного ("ватниками" на Украине пренебрежительно называют отстаивающих пророссийские взгляды) шабаша 9 мая в Киеве!" - заявил националист.

29 апреля советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк попросил жителей и гостей страны не использовать георгиевские ленты во время майских праздников, особенно 8-го и 9-го числа, потому как данные символы могут вызвать "логичную и объективно правильную реакцию у украинского патриота и гражданина".

С 2015 года на Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики". С этих же пор День Победы, отмечавшийся 9 мая, носит название День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Однако этот праздник по факту игнорируется постмайданными киевскими властями, основные мероприятия приходятся на 8 мая. В этот день в республике отмечают День памяти и примирения в знак солидарности с европейскими странами, которые, в свою очередь, празднуют капитуляцию нацистской Германии.