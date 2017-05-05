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Новости Кыргызстана

РКФР выдал кредитов на $226 млнРКФР выдал кредитов на $226 млн

Мертвые души. Сотрудники Соцфонда присваивали деньги умершего пенсионера

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359438_me...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424509-ru.html

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Три года сотрудники Соцфонда незаконно начисляли пенсию умершей — ГП

6 мая 2017, 9:17       Комментарии

Прокуратурой возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц управления Социального фонда Токтогульского района по признакам преступления, предусмотренного статьей 304 (злоупотребление должностным положением) УК КР. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры КР.
Установлено, что должностные лица вышеуказанного управления в нарушение требований Закона КР "О государственном пенсионном социальном страховании", заведомо зная о смерти пенсионерки А.А., в период с 1 июня 2013 года по 31 июля 2016 года незаконно перечисляли пенсии на ее банковский счет, откуда неустановленными лицами обналичивались.
Кроме того, сотрудники Соцфонда ежегодно производили перерасчеты пенсии с повышением ее размера.
Таким образом, в результате противоправных действий должностных лиц данного управления Социального фонда, государству причинен значительный материальный ущерб.
В настоящее время уголовное дело на стадии расследования.

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