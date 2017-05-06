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РКФР выдал кредитов на $226 млн

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424508-ru.html

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Российско-Кыргызский фонд планирует работать с микрокредитными компаниями

6 мая 2017, 9:04       Комментарии

БИШКЕК, 6 мая - Sputnik. Российско-Кыргызский фонд развития (РКФР) к 28 апреля текущего года выдал в виде кредитов 226 миллионов долларов, сообщается на его сайте.
Фонд был создан при вступлении Кыргызстана в Евразийский экономический союз для модернизации экономики страны. Его уставный капитал составляет около 500 миллионов долларов.
Всего одобрено 712 проектов на общую сумму 226 миллионов долларов. Больше всего - 28 процентов кредитов - пришлось на бизнес-проекты в агропромышленном комплексе. Следующее популярное направление - транспорт и логистика (15 процентов). В тройку наиболее популярных направлений входит торговая инфраструктура с 11 процентами. К настоящему времени больше всего проектов РКФР профинансировал в Бишкеке (29 процентов), меньше всего - в Нарынской и Таласской областях (по 4 и 3 процента соответственно).

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