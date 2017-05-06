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Дождь и гроза — погода в Бишкеке на 6 мая

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424507-ru.html

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В честь Дня Победы в Бишкеке состоялась акция "Зажжем свечу Памяти"

В честь Дня Победы в Бишкеке состоялась акция "Зажжем свечу Памяти"

6 мая 2017, 7:41       Комментарии

БИШКЕК, 6 мая - Sputnik. В столице Кыргызстана 6 мая прогнозируются дожди и грозы, сообщил Кыргызгидромет.
Днем температура воздуха будет колебаться в пределах +25...+27 градусов, в ночь на воскресенье столбик термометра покажет +13...+15.
Также синоптики распространили штормовое предупреждение: до 8 мая включительно в связи с выпавшими и ожидаемыми осадками и повышением температуры воздуха в горных районах и на автодорогах Бишкек - Ош и Каракол - Энильчек сохранится угроза схода снежных лавин.

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