Дождь и гроза — погода в Бишкеке на 6 мая

6 мая 2017, 7:41 Комментарии

БИШКЕК, 6 мая - Sputnik. В столице Кыргызстана 6 мая прогнозируются дожди и грозы, сообщил Кыргызгидромет.

Днем температура воздуха будет колебаться в пределах +25...+27 градусов, в ночь на воскресенье столбик термометра покажет +13...+15.

Также синоптики распространили штормовое предупреждение: до 8 мая включительно в связи с выпавшими и ожидаемыми осадками и повышением температуры воздуха в горных районах и на автодорогах Бишкек - Ош и Каракол - Энильчек сохранится угроза схода снежных лавин.