В частях Сухопутных войск северного региона завершились мероприятия по приведению к военной присяге молодого пополнения (фото)

6 мая 2017, 4:12 Комментарии

В соединениях и частях Сухопутных войск, дислоцируемых в северном регионе, завершились мероприятия по приведению к военной присяге. Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск.

Так, 4 мая прошла церемония приведения к военной присяге молодого пополнения войсковой части 20636 Сухопутных войск Генерального штаба Вооруженных сил, дислоцируемой в городе Балыкчы.

Более 160 человек из числа молодого пополнения части призыва "весна 2017 года" дали клятву на верность родине.

Церемония прошла с участием командиров, представителей командования Сухопутных войск, мэрии Балыкчы, ветеранов Вооруженных сил, а также родных и близких новобранцев. С теплыми словами поздравлений и напутствием к молодым защитникам родины обратился командир части полковник Урмат Исаков.

Приведенные к военной приясе в составе всего личного состава прошли торжественным маршем перед родителями и близкими по плацу части.

Церемония принятия воинской присяги проходит после завершения курса молодого бойца, во время которого новобранцы изучают войсковой распорядок дня, основные положения Общевоинских уставов, военную технику и вооружение, получают уроки строевой и физической подготовки. В дальнейшем солдаты приступят к армейским будням, основанным на практическом совершенстовании основ военного дела.