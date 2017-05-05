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Asia+: Объем импортируемых Таджикистаном нефтепродуктов продолжает падать

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/asia-ob-e...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424505-ru.html

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5 мая 2017, 23:48       Комментарии

Asia+: Таджикистан продолжает снижать объем импорта нефтепродуктов, параллельно увеличивая ввоз сжиженного газа. Объем импорта нефтепродуктов в первом квартале этого года упал примерно на 12 процентов, а сжиженного газа – вырос почти на 3 процента.
Согласно данным Таможенной службы при правительстве РТ, за первые три месяца нынешнего года Таджикистаном импортировано 122 тысяч тонн нефтепродуктов на сумму около 75 миллионов долларов. Средняя цена 1 тонны топлива за этот период составила 574 доллара. В аналогичном периоде прошлого года в республику было ввезено около 139 тысяч тонн нефтепродуктов на тех же 75 миллионов долларов. Таким образом, стоимость поставляемых в Таджикистан ГСМ за год в среднем выросла на 37 долларов.
В структуре импортированных в первом квартале этого года нефтепродуктов преобладают моторные бензины (около 58 тыс. тонн) и дизельное топливо (более 43 тыс. тонн). Объем поставленного в республику реактивного топлива за этот период составил более 10 тысяч тонн, мазута – 7 тысяч тонн, а смазочных масел – свыше 3 тысяч тонн.
Основным поставщиком нефтепродуктов в Таджикистан остается российская компания "Газпромнефть-Таджикистан" (около 40 тыс. тонн). В целом поставками ГСМ на таджикский рынок занимаются 73 хозяйствующих субъектов.
Нефтепродукты в Таджикистан в первом квартале нынешнего года импортированы из 11 стран ближнего и дальнего зарубежья. Однако подавляющий объем приходится на Россию – 111 тысяч тонн.
В январе-марте этого года в Таджикистан поступило более 86 тысяч тонн сжиженного газа на сумму около 39 млн долларов. Импорт данного вида топлива по объему увеличился на 2,9%, а по стоимости – на 2,1%. Более 90 процентов сжиженного газа в Таджикистан поставляется из Казахстана. Несмотря на то, что российские нефтепродукты с 2014 года отпускаются в Таджикистан по нулевой экспортной таможенной ставке, розничная стоимость топлива на таджикских АЗС остается высокой.
В связи с этим за последние годы таджикские автомобилисты перешли на сравнительно дешевый сжиженный газ, на котором ездят около 60 процентов автотранспорта.

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