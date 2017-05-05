Gundogar: В Туркменистане появятся платные дороги

5 мая 2017, 23:56 Комментарии

Gundogar: Власти Туркменистана планируют оборудовать дороги системами взимания с водителей платы в автоматическом режиме. Об этом сообщил в интервью газете "Нейтральный Туркменистан" вице-президент австрийской компании "Капш Трафик Ком АГ" Михаэль Гшнитцер, приглашенный в Туркменистан для участия в Международной конференции по транспорту и логистике.

"Взимание платы за пользование дорогами снимает финансовую нагрузку с государства и делает граждан более ответственными за состояние дорог, так как любые нарушения влекут за собой автоматическое повышение платы за проезд, а иногда и штрафные санкции", - заявил М. Гшнитцер.

Он рассказал также, что уже обсудил с соответствующими ведомствами Туркменистана детали пилотного проекта на участке автотрассы Ашхабад-Туркменбаши. Предварительно планируется собирать плату большегрузных автомобилей, занятых коммерческими перевозками.