Trend: Для Германии важно развитие отношений с Туркменистаном - президент

5 мая 2017, 23:41 Комментарии

Trend: Мы намерены приложить максимум усилий для развития отношений с Туркменистаном, так как считаю это очень важным, говорится в обнародованном письме федерального президента ФРГ Франка Вальтера Штайнмайера к главе Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.

"Только сообща противостоя глобальным вызовам современности, Германия и Туркменистан смогут в международных организациях совместно вносить важный вклад в обеспечение мира и свободы всех людей, создавая условий для их достойной жизни", - сказано в послании.

Компании ФРГ вносят существенный вклад в реализацию долгосрочных проектов в Туркменистане. В их числе такие компании, как Siemens, Daimler, Claas, Rohde & Schwarz, Dresser-Rand. В декабре 2016 года в Ашхабаде состоялся деловой форум, в котором приняли участие около 70 крупнейших германских компаний. В их числе: Robert Bosch, Wilhelm Layher GmbH&CO.KG, MC Bauchemie Müller GmbH&Co.KG, Trubatec GmbH, Germany Trade and Invest, Deutsche Sparkassenstiftung. Ранее сообщалось, что в Туркменистане зарегистрировано 167 инвестиционных проектов и контрактов с участием германского капитала на общую сумму 540 миллионов долларов США и около 555 миллионов евро.