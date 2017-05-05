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Kazinform: В ЕАЭС стартует единый рынок лекарственных средствKazinform: В ЕАЭС стартует единый рынок лекарственных средствМинистр ЕЭК В.Корешков: "ЕЭК и Всемирная организация здравоохранения договорились о сотрудничестве"Министр ЕЭК В.Корешков: "ЕЭК и Всемирная организация здравоохранения договорились о сотрудничестве"

Trend: Для Германии важно развитие отношений с Туркменистаном - президент

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/trend-dli...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424503-ru.html

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Министр соцразвития: Великая Победа – подвиг наших бабушек и дедушек

5 мая 2017, 23:41       Комментарии

Trend: Мы намерены приложить максимум усилий для развития отношений с Туркменистаном, так как считаю это очень важным, говорится в обнародованном письме федерального президента ФРГ Франка Вальтера Штайнмайера к главе Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.
"Только сообща противостоя глобальным вызовам современности, Германия и Туркменистан смогут в международных организациях совместно вносить важный вклад в обеспечение мира и свободы всех людей, создавая условий для их достойной жизни", - сказано в послании.
Компании ФРГ вносят существенный вклад в реализацию долгосрочных проектов в Туркменистане. В их числе такие компании, как Siemens, Daimler, Claas, Rohde & Schwarz, Dresser-Rand. В декабре 2016 года в Ашхабаде состоялся деловой форум, в котором приняли участие около 70 крупнейших германских компаний. В их числе: Robert Bosch, Wilhelm Layher GmbH&CO.KG, MC Bauchemie Müller GmbH&Co.KG, Trubatec GmbH, Germany Trade and Invest, Deutsche Sparkassenstiftung. Ранее сообщалось, что в Туркменистане зарегистрировано 167 инвестиционных проектов и контрактов с участием германского капитала на общую сумму 540 миллионов долларов США и около 555 миллионов евро.

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